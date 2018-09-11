雕怪頭自娛娛人 素人石雕家鄭香良闖出一片天

花蓮縣素人石雕家鄭香良剛完成的怪頭石雕傑作，妙趣橫生。（范振和攝）

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范振和
素人石雕家鄭香良種花養魚，逍遙自在。（范振和攝）
素人石雕家鄭香良爾也創作木雕，自娛娛人。（范振和攝）
吉安鄉山腳下這塊土地是素人石雕家鄭香良的世外桃源。（范振和攝）

「腦袋空空，一切放空，跟著感覺走就對了！」花蓮縣素人石雕家鄭香良雕刻數以百計的怪頭，養活了全家大小，也成就他「石怪」的封號，如今他只想在吉安鄉山腳下過真正屬於自己的生活。

「石怪」鄭良香綽號「不良」，一生雕怪頭數百件，11日剛完成完成新作，一樣不取名，在他口中就是「頭頭是道」。他聲稱，他的怪頭作品都在國內流竄，賣掉就忘了，小孩也因怪頭而長大成人，沒賣掉的自以為是不好的，就擺在家裡當擺飾。

62歲的鄭香良精壯魁梧，在三棲特種部隊潛龍小組退役後，上山採礦、下海撈石頭維生，曾被炸飛，曾被電得皮開肉綻，都活了下來。「早期要養家，連自己過世弟弟的小孩也養，5個小孩的確造成很大的經濟壓力。」他表示，就靠揀石頭、磨石頭，關關難過關關過。

後來客靈光一閃，28年前隨手就揀到的玫瑰石，雕出像達摩又像貓頭鷹的怪頭，竟然有人買，從此，雕出興趣，讓本土的西瓜石、綠泥岩、硬砂岩有了更豐富的表情。

他說，喜怒哀樂的臉部表情或開朗或陰沈，呈現人性複雜的內心世界，他常觀看、觀想親友的臉色、表情，讓他對人生的體悟更是深刻，於是大耳、斜眼、歪鼻、無齒等怪頭，不經意間出手，近幾年來，也創作無厘頭的木雕，自娛娛人。

被友人稱為「九命怪貓」的他一手將小孩養大後，總算可以過屬於自己的生活，他表示，住家在吉安鄉中山路三段，是友人泡茶聊天的據點，而位於山腳下1千多坪的農地，則是他種種花、種種水果，偶爾雕雕石頭、木頭的清幽好所在。

沈香、牛樟、菠蘿蜜、生薑、酪梨、香蕉等，琳瑯滿目，想到什麼就種什麼，池塘也養吳郭魚、鯉魚等，鄭香良強調，能吃、能欣賞，不再追名逐利，這樣的人生，夠了！

(中時 )

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