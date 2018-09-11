高雄子弒父案》「連你也殺」！還原子弒父3刀過程

高雄市子弒父案，警方召開記者會說明大兒子三刀砍死父親過程。（中央社）

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中時電子報

高市昨驚傳殺夫命案！原本洪姓婦人坦承殺夫，找大兒子藏屍，後來案情大逆轉，警方發現身高約168公分、體重約100公斤的大兒子涉重嫌，經漏夜偵訊，確定死者的大兒子才是真正兇手，並稱是因父親揚言「連你也殺」，他才奪刀弒父。

前鎮警方上午召開記者會還原事發過程，洪婦6月4日上午與丈夫為了債務問題發生爭吵，住在2樓的大兒子聽見前來調解，不料出來後就說：「爸爸死了！」，這才得知大兒子殺了父親。

洪婦的大兒子丁男則稱，當時父親在房內揚言「連你也殺」，一氣之下奪刀連砍父親頸部及身體2、3刀，當場血流如注，他隨後出門購買繩子和火種返家，以棉被綑綁父親遺體，再找母親一起搬運遺體下樓，但母親癱軟，最後只好自己從3樓拖至1樓，藏屍冰櫃。

丁男供稱，殺害父親後，6月5日凌晨獨自開著父親生前購買的市價約220萬元黑色賓士CLA 250，到岡山阿公店水庫附近，將沾血的衣物點燃火種焚燒，兇刀則丟棄在水庫附近的水潭中。整個過程家中只有2兒子在4樓臥室睡覺，3兒子和最小的女兒已去學校上課，3人並不知道大哥殺害父親。

為了故佈疑陣，還要母親在父親死後1個月，到前鎮街派出所通報爸爸失蹤，但轄區警員潘明煌直覺有異，多次登門拜訪，才突破洪婦心防得知屍體藏在冰櫃，破獲這起駭人的子弒父命案。

警方查出，死者多年前分得4千多萬元遺產，但因沈迷聲色場所，加上喜歡玩車，以致揮霍過度積欠約350萬元債務，與家人關係不好，失蹤後子其他女也沒多做聯想。

(中時電子報)

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