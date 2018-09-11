熱心救護偷摸口袋 假暖男專挑老人行竊

「假暖男」吳姓慣竊假意幫忙抬運受傷阿婆，順勢摸走阿嬤口袋中的錢。（許家寧翻攝）

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吳姓慣竊（左）假熱心幫老人按摩大腿，趁機將手伸進褲袋。（許家寧翻攝）

又是他！花蓮秀林鄉49歲綽號「老鄉」的吳姓慣竊，日前見一名阿婆摘龍眼摔傷，假裝熱心協助救護人員抬進救護車，趁機摸走阿嬤口袋中的鈔票，讓家屬氣得破口大罵，警方調查發現，吳男習慣假藉關懷老人再下手行竊，至少五人受害，呼籲老人家小心。

案發後，老婦家屬向媒體投訴，大罵趁火打劫的竊嫌沒人性，員警看到新聞畫面，不禁啞然失笑，研判如此膽大妄為，且專挑老人下手，新秀地區也只有身背多條竊案的吳男才會幹出這麼離譜的勾當，附近鄰居也指認就是綽號「老鄉」的吳錦祥。

警方調查，無業的吳男，整天遊手好閒，在新城、秀林地區尋找落單老人，前年先在國軍花蓮醫院假意攙扶老人家掛號，卻伸手進褲袋拿走現金；後來又在新城村尾隨清晨外出散步的老人，假裝熱心要幫老人按摩大腿，又從老人褲袋內摸走7600元。

吳男今年7月在家樂福大賣場出口，又故技重施攙扶行動不便老人行竊，9月初又在康樂村幫忙抬運傷者偷走阿婆1000元，犯下本案後，又前往順安村對高齡的雜貨店老闆下手，趁隙偷走一條香菸，即使犯案屢屢遭逮，仍惡性不改，讓警方頭疼。

新城警分局通知吳男前來說明案情，竊賊見事跡敗露，爽快坦承拿了龍眼阿嬤的錢，不過避重就輕說是「撿到」阿嬤掉在地上的錢，試圖以侵占罪來避開累犯竊盜罪的刑責，經警方檢視現場影像，當場戳破他的謊言，將他依竊盜罪嫌函送法辦。

(中時 )

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