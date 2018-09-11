天下雜誌：縣市長滿意度前六名綠僅剩一席

2018年09月11日 13:23 工商 崔慈悌

天下雜誌今天公布縣市首長施政滿意度調查，泛藍主政縣市施政滿意度普遍上揚，前6名有5位是國民黨和無黨籍，其中連江縣長劉增應、台東縣長黃健庭、花蓮縣長傅崑萁分別搶下前3名，年底9合1選舉，對蔡政府來說，將是一場硬仗。

一年一度的《天下雜誌》縣市首長施政滿意度調查今天揭曉，前6名首長，民進黨只佔桃園市長鄭文燦一席，其餘由國民黨與無黨籍包辦 。

其中連江縣長劉增應不僅觀光成效顯著，更落實社區關懷及長照服務，施政表現讓人民有感，以77.66高分，連續3年拿下施政滿意度調查第1名；而年底即將卸任的台東縣長黃健庭（71.83分），則是連年過關斬將，3年內上升6名，衝上第2，為九年縣長生涯劃下完美句點；花蓮縣長傅崐萁排名第3（70.93分）。

天下雜誌進一步分析，縣市長排名藍上綠下，與民進黨執政成效無法完全脫勾。中央政府執政成績總是影響縣市長排名，馬政府時期，國民黨若執政不好，地方會受到影響，現在亦然。大環境的政經狀況，第一線民眾感受最深。不分藍綠，人民有安全感，地方就會發展。

此外，在陳菊、賴清德和林聰賢更上層樓後，代理縣市長表現均不佳，包括高雄（第18名）、台南（第19名）、及宜蘭（第22名）都落居末段班，除了知名度不足，這三位代理人選都非在地居民一票票選出來。

《天下雜誌》分析，縣市長人氣及表現偏向個人光環，無法繼承或轉移，這與台灣的民主制度建立在對人的信任有關，因此選擇地方父母官時，民眾傾向認人不認黨。

(工商 )