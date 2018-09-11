食藥署預告 未來嬰兒食品不得使用果膠

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食藥署今天預告修正「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，將常見用於果醬、口香糖、速食麵等食品的果膠、關華豆膠、刺槐豆膠及α、β、γ-環狀糊精六大項食品原料納入食品添加物管理，未來嬰兒罐頭食品都不得添加

醯胺化果膠，草案公告後，將進行60天預告評論期。

食藥署食品組組長潘志寬表示，過去包含果膠在內的六大類產品屬於原料，業者可用於添加各項產品，但參考codex（國際食品法典委員會），已嚴格管理限制因此這次除了訂出使用範圍、以及限制用量，和過去「原料」不同的是，未來上市前也要申請查驗登記。

潘志寬表示，果膠、環狀糊精等，可以增加食品黏稠度、乳化，常見於果醬、果汁、飲料或是素食麵等食品，過去雖然只是以原料方式管理，但食品業者通常也不會多加，「加多也不會比較好吃」，因此較無食用上的安全疑慮。

未來各類食品皆可在限量範圍內使用這六大類產品，僅限嬰兒食品不得使用醯胺化果膠。而β、γ-環狀糊精可使用於於速食麵，用量為1.0 g/kg以下、以及調味飲料，用量為0.50 g/kg以下，還有薯(藷)類、麵粉或澱粉為原料之零食，用量為0.50g/kg以下。

食藥署也表示，衛生機關對於市售食品之食品添加物持續進行監測，如發現有違反食品添加物使用範圍及限量暨規格標準規定之業者，依違反食品安全衛生管理法第18條第1項規定，依同法第47條處新台幣3-300萬元罰鍰。

(中時 )

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