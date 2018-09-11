天下雜誌民調：柯P全國滿意度第一 已不只是台北市長

台北市長柯文哲。（圖／本報資料照，張鎧乙攝）

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天下雜誌今天公布民調，柯文哲的支持效應，一路從北往南蔓延，問卷中「全國滿意度」柯文哲也拿下第1。天下雜誌認為，今年榜單柯文哲名次的表現，是對藍綠不滿情緒下的結果。柯文哲已不只是台北市長。

天下雜誌今天公布民調，台北市長柯文哲滿意度近來有回溫跡象。2016年因為「只會打弊案」形象，僅獲得第21名，去年世大運積極造勢曝光，成功挽回上任後民調走低窘境，上升到14名，今年更是緩步進步至第12名，施政滿意分數57.12（前年49.36分，去年56.03分），三年內躍升9個名次。

此外，柯文哲的支持效應，一路從北往南蔓延，問卷中「全國滿意度」柯文哲也拿下第1。

與此同時蔡英文總統施政滿意度再度下滑。

《天下》持續針對蔡英文總統施政滿意度進行調查，民眾對蔡英文滿意的比例，從前年的51.8%，掉到去年的33.1%，今年再度微幅下降，滿意者為30.7%；不滿者超過滿意者一倍以上。

至於在賴清德與陳菊等高人氣地方父母官，陸續被延攬進入執政團隊後，誰將是下一個人氣父母官？

調查結果顯示，桃園市長鄭文燦在過去四年的施政滿意度排行持續往前推，從上任第1年的15名、第2年13名、第3年已衝上第4名，今年也以68.74 分，維持第4，不僅成為唯一晉級前6名的綠色代表，也是唯一的6都首長代表。

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