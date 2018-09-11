環團：深澳煤電廠若建成 15年將有576人死亡

2018年09月11日 13:42 中時 廖德修

深澳燃煤電廠更新擴建案爭議不斷，政府卻缺乏一套健康風險評估。環保團體綠色和平與台大公衛學院、興大工學院進行研究，發現深澳電廠若於2025年開始營運，至2040年全台恐將累積576件死亡案例，包含145件早死個案。電廠所帶來的PM2.5更將籠罩全台，尤以北部6縣市影響最大。

綠色和平公布的健康風險評估報告顯示，深澳電廠營運15年後，可能有576人因罹患缺血性心臟病、中風、肺癌及慢性阻塞性肺病致死。衝擊最高的前十名排序為：新北市198人、台北市90人、桃園市79人、新竹縣31人、宜蘭縣30人、苗栗縣25人、台中市24人、基隆市21人、彰化縣18人、高雄市15人。

中興大學教授莊秉潔說，這次發布的健康風險評估報告，是結合「GTx空氣品質模擬模型」與「健康風險評估模型」，推估深澳燃煤電廠營運後的15年後，排放的PM2.5不只影響北部，對全台的空氣品質都有直接危害。

莊秉潔說，北部6縣市中，除台北市，餘如新竹縣，新北市，基隆市，宜蘭縣，桃園市PM2.5年平均增量都超過0.2。中部六縣市（苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義縣市、南投縣、雲林縣）年平均增量介於0.05至0.14，南部及東部地區較輕微，仍有年平均0.004至0.03的增量。可見不只是北部縣市，也會讓中部已經嚴重的空汙雪上加霜。

綠色和平能源專案主任張凱婷表示，深澳電廠對PM2.5的增量看似不大，但即使是微量增幅，都會造成健康風險。且燃煤電廠產生的PM2.5已被WHO列為一級致癌物，長期暴露在 PM2.5 的環境，將會提高發生肺癌、中風、心臟疾病、慢性呼吸疾病與氣喘等疾病風險，更可能造成癌症死亡。

台大公衛學院教授詹長權表示，加州今年已全面廢煤並發展綠能，身處21世紀，一個有為的政府不應只是做到「有電就好」，而是要提供乾淨能源，像煤電就是會殺人的電，這次的研究報告已提出科學根據，希望高層聽得進去。

綠色和平呼籲，正因燃煤電廠所產生的PM2.5危害重大，各國多致力於淘汰煤電廠，加速發展再生能源。政府應該主動撤回深澳煤電廠案，全力聚焦再生能源發展，才能兼顧環境永續與民眾健康。

(中時 )