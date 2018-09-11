5歲女童遭性侵疑雲 父怒告爆料護理師

2018年09月11日 14:05 中時 高彥哲

護理師留言反駁女童父親說詞。（高彥哲翻攝）

女童父親貼出女兒的診斷證明。（高彥哲翻攝）

女童父親在爆料公社發文求助，希望能找到社工聯絡方式。（高彥哲翻攝）

新北市5歲女童日前因下體流血，被家屬緊急送往林口長庚醫院急診，醫院認為女童疑似遭性侵並通報桃園市社會局安置，女童爸爸為此上網喊冤，指女兒是遭玩具支架撞傷造成流血；後遭一名護理師爆料女童自述遭性侵說法打臉，家屬憤而向新莊福營派出所報案，對護理師提告妨害名譽告訴。

女童父親在爆料公社PO文指出，本月2日因女兒調皮愛玩，從書桌上跳下來後撞到玩具屋的支架，造成下體流血急送長庚就醫，醫院卻開立一張「疑似性侵」的驗傷單，並隨即通知社會局人員介入安置，家屬多次前往醫院探望遭拒，聯繫不上社工人員，也遲遲見不到女兒，因此才會上網發文求助。

護理師出面反駁女童父親，留言發文說：「女童陰道深處嚴重撕裂傷，出血量比成人月經還多，血流不止，放屁還有血塊掉出，疑似傷及直腸，處女膜破裂，本院無法進行此狀況之處理，故急轉長庚，當天為了怕女童被家屬偷帶走，還自願延遲下班保護女童直至轉院為止。」

該名護理師還表示，她發現女童與女童母親神色怪異，支開母親後單獨詢問女童，女童才自曝「幾乎天天被13歲的哥哥以生殖器插入陰道，之前也曾因出血就醫過，父母都知道，這次也是媽媽要求她說是被玩具撞到」，讓網友看不下去，紛紛上社團留言重批家長離譜行徑，男童父親不堪其擾，昨深夜已向新莊福營派出所報案，對該名護理師提告妨害名譽告訴。

新莊警分局今證實，昨晚10時許女童父親已到派出所對該護理師提出妨害名譽告訴，警方也依法受理，並發通知該護理師到所說明，後續將啟動司法調查程序。而女童是否遭性侵的部分，目前則由桃園市婦幼隊以及新北市社會局介入調查中。

(中時 )