江俊翰並非唯一！3女星沾毒史 「她」花12年悔改最慘烈

男星江俊翰並非圈內因染毒後悔之人，女星蕭淑慎事隔12年再談染毒史，仍激動痛哭，自責不已。(取材自江俊翰臉書、蕭淑慎臉書)

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中時電子報

11年前曾捲「搖頭轟趴」的本土劇男星江俊翰，昨被警臨檢起出安非他命針筒又遭逮，即便痛哭道歉並獲經紀公司及眾星友諒解力挺，然未來演藝事業仍難逃崩毀的命運，而圈內不只有他沾毒毀前程，女星蕭淑慎、裴琳及林采緹等，也因染毒付出慘痛代價，蕭淑慎甚至事隔12年還為當年幹的傻事後悔不已。

以cosplay動漫角色「蛇姬」走紅於台日兩地的林采緹，前年跟男友胡睿兒因呼麻被捕，她一度否認否認吸食，然尿檢卻呈陽性反應，之後雖道歉但仍難挽回事業，更因此被經紀公司以「違反合約」提告，判賠45萬；而偶像女團出身的女星裴琳，則是11年前呼麻被抓，之後幾年酒醉上節目恍神、酒駕等負面新聞不斷，直至近年才藉由接演本土劇重新回到螢光幕前，同時兼做直銷，收入銳減但至少漸漸讓生活回到正軌。

而染毒歷程最慘烈的莫過女星蕭淑慎，當年她以精湛演技2度入圍金馬獎、1次入圍金鐘獎，星途可謂一片看好，然11年前為了瘦身又演藝事業壓力大，因而染上毒癮，雖接受勒戒但之後多次故態萌發，還曾在節目上精神不穩、語無倫次，甚至傳出想不開嘗試輕生，被譏諷是「一代毒后」，所幸她2014年道歉並復出，為扭轉形象積極減肥，去年更找到人生的另一半，和小15歲嫩夫登記結婚，至於曾染毒一事，近日她開直播談起這段經歷，仍懺悔不已，一度激動，爆哭坦言「自己沒辦法放過自己」。

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(中時電子報)

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