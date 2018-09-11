台中》盧秀燕陣營「重現」梨山大餐 卓冠廷：自導自演

2018年09月11日 14:17 中時 盧金足

台中市府新聞局長卓冠廷表示，參選市長是對市民的重大承諾，絕非自導自演的鬧劇，希望盧立委及國民黨自重，也尊重所有台中市民的智慧。（盧金足攝）

龍燕「桌」對廝殺！國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營11日在國民黨台中市黨部辦桌，表示要「重現」台中市長林佳龍的梨山後援會席開30桌的海陸大餐，質問林佳龍這300人餐會最後誰埋單？出席者真的是後援會造冊的人？呼籲檢調查辦。對此，台中市政府新聞局長卓冠廷表示，參選市長是對市民的重大承諾，絕非自導自演的鬧劇，希望盧秀燕及國民黨自重，也尊重所有台中市民的智慧。

盧秀燕陣營發言人蔣豐懋、沈佑龍等，11日在國民黨台中市黨部以「再現林佳龍市長梨山選舉飯」，表示將林佳龍7月20日梨山請客邀宴，爭取連任的選舉飯菜色重新端上桌，菜色包括龍膽石斑、蒜蓉龍蝦、活燒鮑魚等，由辦桌的總舖師估價，這桌海陸大餐大約要1萬元。

蔣豐懋說，依「法務部賄選犯行例舉」，「假借募款、聯誼活動或其他相類理由，提供免費或自付額與成本顯不相當之餐飲或流水席」均可能涉賄。此次「林佳龍梨山選舉飯」，質疑舉辦餐會，提供免費招待，對價關係超過30元的法律規範，籲檢調勿枉勿縱。

沈佑龍抨擊，林佳龍一直不對「梨山選舉飯」親自說明，團隊也不具體回應，自稱後援會？是否真有造冊證明？誰支付餐費？是否違反「公務員行政中立？」。

對此，卓冠廷表示，參選市長是對市民的重大承諾，絕非自導自演的鬧劇，希望盧立委及國民黨自重，也尊重所有台中市民的智慧。

卓冠廷強調，針對盧陣營及國民黨一再的重複抹黑，林佳龍均已提告，也提醒盧陣營及國民黨，林佳龍不會姑息任何敗壞選風的抹黑行徑，台中市民更將以選票唾棄只知抹黑、拿不出具體政見的參選人。

(中時 )