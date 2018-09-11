每天照三餐酸！館長約「泡茶」 PTT名人秒變孬：以後不敢了

2018年09月11日 13:50 中時電子報 林毅

jennykam是有名的PTT亂源，時常發表引戰釣魚文章 (圖／翻攝自PTT)

jennykam一天常常PO兩篇至三篇的館長文，且內容都是有法律疑慮的不實指控 (圖／翻攝自PTT)

稍早館長於直播中表示將要提告，jennykam嚇到趕緊上線狂刪文 (圖／翻攝自PTT)

日前才有PTT名人「超夢熊」酸館長老婆「八大味很重」被提告而嚇到道歉，如今又有另一位名人因照三餐狂酸館長，甚至捏造許多不存在的事情，讓館長氣炸要告，嚇得趕緊狂刪文。

PTT名人、擁有多個帳號的「jennykam」可謂是PTT話題人物之一，底下還有NBAdog、jerrybug、Mizar、sanxian5566等分身帳號，平日喜愛利用時事引戰，常常一天內會PO兩篇以上的「館長文」，且每次在運動國手們出國比賽時就會PO文大酸特酸，日前戴資穎奪金時，還發表「戴資穎輸過130次，太過譽了吧」文章，並酸「戴資穎只有高中男生校隊的水準」、「跟我打 戴會打到挫賽」，如今踢到鐵板。

館長蒐集證據後，在直播中宣布將會對jennykam提告，孰料jennykam得知消息後，嚇到一秒變俗仔，將過往的PO文刪除，還在推文中說他以後不敢了，但文章早已被館長備份。

不少網友對此叫好，表示忍受jennykam很久了，希望館長這次千萬不要和解，想要看jennykam長什麼樣。還有網友搜出jennykam過往力挺「超夢熊」文章，文章內寫著「不知道你在怕3小，根據我被告無數次經驗，你不一定會敗訴，館長就這樣告鄉民，實在不夠大氣，風度呢？第一實況主根ptt宅男計較，根本以大欺小」，如今自己要被提告卻嚇得狂刪文，也讓鄉民們啼笑皆非。

(中時電子報)