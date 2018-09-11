從來就不吃素 沈富雄貼215字暗諷柯文哲？

台北市長柯文哲（左）、前民進黨立委沈富雄（右）。（合成圖／中時資料照）

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中時電子報
／綜合報導

前民進黨立委沈富雄稍早在臉書撰寫「從來就不吃素的P」一文，並表示社群網路如火，而白目的他是柴，兩者相會逐漸燎原，苦悶的這一代成群撲向那一片火光。沈說前仆後繼的每一代人終將夢醒，燃燒的薪柴，肯定是自己，「怎會是假裝吃素的P」，字裡行間都疑似在暗諷台北市長柯文哲。

沈富雄在臉書發文指出，社群網路如火，白目的他是柴，兩者相會逐漸燎原。沈說苦悶的這一代成群撲向那一片火光，在起哄中得到慰藉，從虛無中尋求希望。

「只有他心中瞭然，不斷地添柴，將有時而窮，這樣的遊戲，將無以為繼，搔首之餘，終於心生一計」。沈富雄說年輕人錯愕了，說得天花亂墜，到頭來，還是俗套一堆。他說虛幻的蒼白裡，隠約重現藍、綠的可悲，調色板上本不透明，怎能怪他由白轉黑？

沈富雄說火勢只有更猛，難以回頭，而前仆後繼的每一代人終將夢醒，燃燒的薪柴，肯定是自己，怎會是假裝吃素的P。

沈富雄的文中雖未指名道姓，但可看出疑似在暗諷柯文哲。對此，網友則表示「一代騙一代，阿扁那時候是騙中老年的，柯騙現在年輕的」、「雖然沒有指名道姓，但明眼人一看就知道是在說柯P了！」、「消費藍綠卻又劈腿藍綠，從來不吃素但想辦法包裝成年輕的味素」、「連大老也感受到了，我可以更加肯定現在只剩部分柯粉自high了」、「時勢造英雄，P的誕生既偶然，又必然」。

(中時電子報)

文章來源：沈富雄臉書

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