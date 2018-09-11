公投案6成涉大量抄寫？藍黨團衝中選會找陳英鈐抗議

2018年09月11日 14:09 中時 楊佳穎 、 張鎧乙

藍委質疑中選會提出新的查對須知中，戶所「得」成立「大量抄寫判讀小組」，但因不是強制規定，已經造成已送件的十項公投連署查對作業可能變成「一國多制」，各縣市可能各行其事。（張鎧乙攝）

藍黨團衝中選會找陳英鈐抗議。（黨團提供）

國民黨推出反空污、反核食、反深澳燃煤電廠等3項公投案，中選會主委陳英鈐昨稱，部分戶政機關回報，有6成連署書有大量抄寫情形。對此，國民黨團11日痛批，陳英鈐頻頻私下放話，故意誇張國民黨提出的公投案，儼然成為執政黨鬥爭在野黨的工具，傷害中選會公信力，「沒骨氣又沒格調」應下台；隨後，黨團更闖入中選會主委辦公室抗議，放話將在中選會等到陳英鈐出面。

國民黨團召開「逼公務員入罪？陳英鈐惡整公投聯署書 戶政員代罪羔羊」記者會，書記長曾銘宗指出，公投案送件後，中選會在9月3日變更查核連署書須知，顯示中選會要以行政方式介入審查，不符合法治、程序正義原則，該作業須知無法定效力。

曾銘宗說，作業須知中提到，各戶所得成立「大量抄寫判定小組」，但每個縣市不一樣，有的縣市有成立，有的縣市沒有，屆時判定標準會完全不一樣。另外，在綜合判斷4原則中，包含連續多張簽名字跡類似、筆跡墨色濃淡相似等，但國民黨是擺攤連署，當然會發生筆跡墨色濃淡相似情況，若被判定重複抄寫，一定會造成大量錯誤。

曾銘宗還說，作業須知中也寫明，經查明有偽造情事予以刪除者，每筆加發刪除獎金3元，等同鼓勵戶政人員刪除；且戶政人員不是鑑定專家，無法憑肉眼或筆跡濃淡來判定是否偽造，如此作業不合法、不合理，已造成戶政人員壓力。

曾銘宗強調，中選會是獨立機關，須本於專業、依法行使職權，但陳英鈐私下放話，故意擴大、誇張在野黨提出的公投案，淪為執政黨鬥爭在野黨工具，嚴重傷害中選會公信力，國民黨團予以嚴厲譴責，也要求陳英鈐下台；另對於中選會刻意抹黑，也不排除提告，以確保公投直接民主的機制、健全法治，並保障每位簽署人表達意見的權利。

藍委吳志揚也說，公投連署書確實需要查核，但判定原則中，包含有連續多張簽名字跡類似、墨色濃淡相似、外觀顯然可辨識為偽造等，這3項明顯流於主觀認定，規定不清不楚，會讓公務員無所適從、強人所難，且每踢除一筆還加發3元獎金，就是在逼公務員做政治表態。

吳志揚也說，中選會是獨立機關，但陳英鈐政治性格非常強烈，不適合擔任中選會主委，近期「一週一阻撓」手段也根本是預設立場，試圖讓這3個公投案連署人數不足。他呼籲，公務人員一定要嚴守中立，如此作業須知於法無據，內容違背行政中立，不必配合遵守，否則很可能觸法。

(中時 )

藍黨團衝中選會找陳英鈐抗議（黨團提供）