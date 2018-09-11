白宮發言人證實 「川金二次會」已開始籌劃

2018年09月11日 13:56 中時電子報 李靖棠

據美國芝加哥論壇報（Chicago Tribune）報導，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）日前向媒體證實，總統川普（Donald Trump）已收到北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）轉交的信件，為加速促進去核化（denuclearization）進程、外界期待的「川金二次會」也已開始啟動籌劃，一旦成真、這將是繼6月12日、在新加坡聖淘沙（Sentosa）首次見面後，美朝雙方再次「釋出善意」。但對於時間和地點，桑德斯則不願回應。

Sanders: Trump has received 2nd letter from North Korea's Kim

不過，在「二次會」正式拍板定案前，仍處於戰爭對立狀態的南北韓領袖，將於本月18至20日在平壤進行會晤，商議包含北緯38度非軍事區（DMZ）撤除駐軍崗哨、去核化、何時與如何簽訂韓戰（Korean War）終結的和平條約等內容。而上週先遣代表團已北上，不僅獲得金正恩親自接待，更取得金正恩本人的承諾，「希望在川普（Donald Trump）第一任期結束前、大約是2021年，達成去核化、廢除核武與終止長年和華府對立的局面。」

親自接見南韓代表團的金正恩（圖中央），熱情地與南韓國家安保室長鄭義溶（圖左前）握手寒暄。（圖/美聯社）

但從6月以降，相較於南北韓之間「良好的互動」，美國政府似乎仍不信任金正恩，不斷地有消息和衛星圖片釋出，一再地削弱華府方面的耐性，並在北韓國營電視台公開砲轟美國後，讓川普武斷地決定、中止國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）出訪平壤的行程，都讓這個世紀和解蒙上不小的陰影。

白宮與川普本人，對於剛剛落幕的北韓70週年國慶閱兵慶典，未如過往展示麾下洲際彈道飛彈，感到相當認同且樂觀，認為這是金正恩對外釋出的訊號，有意藉此促進與外界和平局面。但鷹派的國安顧問波頓（John Bolton）對北韓仍舊不放心，他認為，「川普無法讓北韓踏出新的一步，是否去核化、仍是他們自身的決定。」也讓人好奇，所謂的「川金二次會」舉行的實質意義究竟有多大？

(中時電子報)