蔡英文：盼透過台法高層互訪促進交流合作

2018年09月11日 14:19 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天接見法國外賓表示，立法院長蘇嘉全日前赴法國，創下台法國會外交交流首例。台法關係從中央到地方，從政府到民間，都全面加強交流。兩國也在各領域不斷尋求合作的機會，盼透過台法高層的互訪，促進更多的交流合作。

蔡英文總統今天接見法國國民議會友台小組訪問團表示，就在一個多月前，台法的國會外交創下了交流首例。蘇嘉全到法國參訪，也成為歷史上第一位進入國民議會議場的台灣立法院院長。

她強調，「這是歷史性的一刻」，也代表著台法共享的民主自由價值，讓兩國關係不但緊密，而且不斷提升。「我們相信，透過訪賓的來訪以及台法高層的互訪，將促進更多的交流合作」。

蔡英文指出，過去兩年多來，台灣除了朝野立委、行政部門首長訪問法國，包括高雄、桃園和台中的市府團隊，也到法國進行綠色運輸建設、社會住宅等市政考察，以及行銷台灣的機械及航太產業。

台灣和法國的夥伴關係也持續提升。在經貿上，去年台法貿易總額大幅成長，成長率達到百分之二十四。在人才往來上，兩國共同推動台法《青年度假打工計畫》。在教育合作上，去年在高雄舉行了第一屆台法大學校長論壇。

蔡英文認為，台法關係從中央到地方，從政府到民間，都全面加強交流。同時，兩國也在各領域不斷尋求合作的機會，像是科技部和法國在台協會一起合作，在今年大力促成新創交流，讓台法的新創團隊能到彼此國家進行學習，共同培育新創公司。「台法之間的互助發展，就是這樣逐步累積起來」。

她期待，來台外賓能深入認識台灣，也能一起發掘未來合作的方向。她也特別感謝國民議會友台小組對台灣的支持，不論是在中國單方面啟用M503航道、或是台灣參加世界衛生大會的議題上，都為台灣發聲。

(工商 )