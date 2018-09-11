監院年改釋憲 明司獄委員會再掀攻防

2018年09月11日 14:24 中時 鄭舲

監察院年改釋憲攻防戰再起。監察院今舉行院會，討論釋憲聲請案應由原審的教文委員會或司法獄政委員會提報院會討論，最終動用表決，以15票對9票通過決議，釋憲案應移回原審委員會，由原審委員會將聲請書及司法獄政委員會審查決議，併提院會討論。

監察院教文委員會7月通過年改調查報告及釋憲案，按程序須經司法及獄政委員會審查，再送院會通過，才能正式提出釋憲。由於司獄委員會「蔡系」監委佔多數，外界認為年改釋憲恐遭封殺。上月司獄委員會討論釋憲案時，新舊兩派監委因是否應與教文委員會聯席審查問題爭執不休，最終沒有結論。

監察院上週舉行談話會，監委最終取得共識，無論司獄委員會對釋憲案的審議結果為何，最後均應提請院會討論。不過究竟應由原審的教文委員會或司獄委員會送案，監委還有歧見，提到今天院會討論。

監察院秘書長傅孟融今轉述院會內容指出，幕僚單位根據委員發言意見提出3案，就是移回原審委員會，由原審委員會將釋憲聲請書及司獄委員會審查決議併提院會討論；由司獄委員會將聲請書及審查決議併提院會討論；原審委員會及司獄委員會分別將聲請書與審查決議併提院會討論，最後透過表決通過第一案。

傅孟融說，根據監察院聲請司法院解釋案件辦理標準作業程序，委員會提出釋憲聲請書，要先送司獄委員會審查，審查決議後將審查結果通知原審委員會，再由原審委員會提院會討論。原來的作業程序就是由原審委員會提，只是現在又把司獄委員會意見一併送院會，兼顧不同委員會的意見。

由於今天院會討論的是程序性問題，明天司獄委員會才是進入實質審查，尤其是否要由司獄委員會「單獨」審查將是重點，新舊監委勢必再掀攻防。對於若司獄委員會審議結果與教文結果不一致該如何處理？監察院副秘書長劉文仕表示，教文的聲請書與司獄審議結果要併送院會，屆時大家再來討論。

(中時 )