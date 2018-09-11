美召回與台斷交三國使節 魯比歐：這只是開端

2018年09月11日 14:05 中時 王嘉源

美國之音（VOA）中文網11日報導說，在美國召回三個與台灣斷交的中美洲國家最高使節後，美國聯邦參議員魯比歐放話說，這「只是一個開端。」

美國國會參議院外委會西半球事務小組主席、來自佛羅里達州的共和黨籍參議員魯比歐推文說，國務院7日宣布召回駐薩爾瓦多、多明尼加大使及駐巴拿馬代辦「只是一個開端」。他說，正如他先前在薩爾瓦多決定與台灣斷交之後所說的，薩爾瓦多以為美國的反應會跟之前巴拿馬和多明尼加與台灣斷交時一樣，但他們這麼想「是非常錯誤的」。

魯比歐10日也對《邁阿密論壇報》一篇相關報導做出回應，這篇報導援引拉丁美洲外交官的話說，美國只能怪自己從拉美地區退卻，才讓大陸勢力得以進入並在西半球建立強勁的經濟與外交關係。這名官員還說，拉美地區「會先與帶來資金的人合作。」

魯比歐對此表示，拉美外交官的說法沒錯，美國對拉美降低接觸助長了大陸在該地區勢力增長，「不過他們恰恰沒有明說的是，中國對政治黨派數億美元的賄賂和獻金所扮演的角色。」

在美國召回駐中美洲三國使節後，巴拿馬總統瓦雷拉9日要求美國政府尊重巴拿馬的主權。瓦雷拉在聲明中說，「我們尊重其他國家的主權決定，我們也一直會要求得到同樣的尊重。」他說，作為主權國家，巴拿馬會依據自己的利益來做決定。

自台灣民進黨政府上任後，大陸加大了對台灣的外交壓力，陸續挖去台灣在拉美的幾個邦交國，包括巴拿馬、多明尼加及薩爾瓦多。美國之音說，美國官員擔憂，中美洲其他四個還承認台灣的國家，也就是貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯及尼加拉瓜，有可能跟隨這些國家的腳步與台灣斷交，包括魯比歐在內的四名重量級美國聯邦參議員還提出《台北法案》，希望美國政府有所作為，支持台灣的外交地位。

大陸近年來不斷增加對拉美地區的投資，包括港口、鐵路和其他基礎建設，對美國長久以來在此地區的領導地位帶來挑戰。川普總統上任後，在包括移民問題在內的一些政策也使美國與拉美國家的關係更為緊張。大陸在拉美的勢力擴張，引起美國各界對西半球地緣政治情勢的關注。

《紐約時報》10日援引前美國駐巴拿馬大使約翰·費利（John Feeley）的話說，美國召回三個駐外使節對那三個國家「發出美國政府適當且嚴肅的訊號」，那就是美國正在審視他們外交轉向的影響，以及美國正在擔憂其利益可能受到危害。

費利說，他個人的看法是認為，美國政府會「最專注於工業和商業間諜的議題，以及北京可能利用它的大使館來擴大在那些國家及加勒比海的那種活動。」

(中時 )