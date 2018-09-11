亞洲會展產業論壇在台中 23國會展專家「體驗著迷」

2018年09月11日 14:09 中時 盧金足

台中市政府與經濟部國際貿易局共同主辦「亞洲會展產業論壇」，11日盛大開幕。（盧金足攝）

台中市長林佳龍指出，台中市府與中央合作在水湳智慧城興建國際會展中心，總預算100億元，將提供在地產業與世界接軌的優質平台。（盧金足攝）

台中市長林佳龍11日在2018年第13屆亞洲會展產業論壇表示，這場論壇匯聚全球23國的會展專家與會，在中台灣揭露全球最新會展趨勢。台中市府在中央支持下，在水湳經貿園區興建100億元的國際會展中心，預計可以容納5000個攤位，上萬人的會議中心，打造台中市成為盛會城市，今年論壇主題為「體驗著迷」，希望與會者也能為台中著迷！

台中市政府與經濟部國際貿易局共同主辦「亞洲會展產業論壇」11日開幕，今年首度移師台中舉行，以「體驗著迷」為主題，邀請23個國家、400多名來賓共襄盛舉，國際級講師暢談城市行銷與體驗經濟，希望為產業注入新思維。

經濟部國際貿易組長何莉芬致詞時表示，台中市正在興建會展中心，將厚植台中市成為全球會展中心實力。

林佳龍表示，台中是亞洲前30大會議城市，更致力成為「盛會城市」，迎接即將登場的花博，相信今年將是會展開花結果的時刻。

台中市成為宜居城市，林佳龍強調，台中市是觀光旅遊的美好城市，外國朋友來台中參加國際會議，同行的親友可以到台中各地遊玩，享受中台灣的人情味，還有美食和景點為台中的迷人之處留下深刻印象。

「台中將成為盛會城市！」林佳龍說，今年正是台中會展開花結果的時刻，不僅台中首次闖進亞洲前30大會議城市，即將於11月3日開幕的「2018台中世界花卉博覽會」今年獲得由國際節慶活動組織舉辦的2018「全球節慶活動城市獎」，備受國際肯定。

林佳龍表示，市府與中央合作在水湳智慧城興建國際會展中心，總預算100億元，將提供給在地產業與世界接軌的優質平台，期盼以一站式採購模式，邀請全世界各國買家來到台中

，從看展到接單，讓國際專業人士見證台灣工具機產業的實力，加強互信、低採購成本快速接單，啟動台中蓬勃商機。

經發局表示，統計今年在台中舉辦的國際會議有41場、展覽活動高達48場次，展現台中舉辦國際性、專業性會展活動之能力。

這次論壇邀請來自法國里昂、南韓平昌等世界各國代表，分享「里昂燈節」、「平昌冬奧」及「台北世大運」的籌辦心得及歷程，也邀請比利時安特衛普會議中心商務長，分享結合會議與動物保育的創新行銷手法。

(中時 )