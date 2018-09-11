臉書不來彰化投資 張善政揭關鍵：非核家園被看破手腳

張善政認為，蔡政府急促的非核家園能源政策，被臉書看破手腳。（資料照片 許素惠攝）

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中時電子報
/綜合報導

評估2年，臉書資料中心放棄台灣彰化，琵琶別抱新加坡，彰化縣政府與經濟部急回應，台灣在競爭上沒有落敗。對此，前行政院長張善政批「此地無銀三百兩」，蔡政府急促的非核家園能源政策，已被臉書看破手腳，才是嚇跑幾百億投資案的關鍵原因。

張善政在臉書上指出，臉書亞洲的第一個資料中心，在台灣彰化與新加坡二者間選擇了新加坡。臉書的理由是，為了企業形象希望儘量使用綠能。但是，民進黨能源政策已經宣示在 2025年前能供應相當比例的綠能，彰化不能獲得臉書的青睞，顯見政府這樣急促的非核家園能源政策卻已被臉書看破手腳。

張善政說，臉書考慮落腳台灣彰化消息最早曝光時，是在2016年馬政府任內，由當時魏明谷縣長所漏出，而當時並沒有2025非核家園的能源政策。所以，兩年前臉書就已經在評估在台設資料中心了！國際大企業評估數百億元的投資，花兩年並不罕見，但是這兩年我們因為民進黨執政，能源政策已大幅改變，當然影響產業投資的評估。

「現在政府常說我們不缺電，但是一直避諱去談新的產業用電哪裡來？」張善政問，過幾年台積電三奈米新廠在南科上線營運後，用電極為可觀，屆時北部還有電可用嗎？這是政府強渡關山通過深澳電廠環評背後不可說的秘密。

張善政認為，2025年台灣供電的綠電比例再漂亮也已不重要，重要的是有沒有額外的電力給新進的產業運用？臉書資料中心落腳新加坡的決定，已經提供一個國際大企業在客觀評估後最忠實的答案，不知我們政府有用心解讀嗎？

(中時電子報)

文章來源：張善政臉書

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