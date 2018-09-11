安素結塊又變臭酸 亞培終於發聲明道歉

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亞培安素變質，共有六項產品遭到民眾投訴出現結塊、變臭酸，因產品有疑慮，已遭衛福部在48小時內預防性下架，對此亞培今天終於發聲明道歉。

聲明稿內容如下：

針對本公司包括「亞培原味安素」、「腎補納」、「普寧勝」、「管灌安素」、「健力體」及「愛美力ＨＮ」六項237ml鐵罐罐裝營養產品有部分發生內容物凝塊、有著質地不一的現象，進而引發消費者憂心一事，茲聲明如下：

對於本事件發生以來，造成消費者的不安與疑慮，我們感到非常地過意不去，在此表達我們的歉意。亞培公司非常重視消費者的感受，我們正積極處理相關事宜。除了這六項產品外，其他亞培產品不受影響，消費者可以放心食用。

有關六項鐵罐罐裝營養產品內容物質地不一的原因，我們一方面配合中央以及地方衛生主管機關的查核，另一方面也由亞培公司全球及美國之技術人員來台展開系列調查。目前公司已全面配合衛生主管機關將上述「亞培原味安素」、「腎補納」、「普寧勝」、「管灌安素」、「健力體」及「愛美力ＨＮ」等六項產品預防性下架；同步也接受消費者進行退換貨。本公司已增派客服人力，期能盡力在第一時間為消費者解答釋疑。

目前消費者申訴產品質地不一的案件，相對於同期六項產品總量來看，受到影響產品的比例是很低的。儘管如此，我們始終以消費者的食品安全作為公司的首要任務，並重視每一位消費者的客訴及建議。

我們理解，消費者現階段可能透過不同管道進行申訴或解疑。為讓產品資訊、產品查驗結果、凝塊現象釋疑以及退換貨處理均能順利進行，我們建請消費者可直接撥打亞培免付費專線0800-036-688跟我們聯繫，我們將竭誠回覆說明以及進行後續處理。

謹此

美商亞培股份有限公司台灣分公司

營養品事業部

2018.09.11

(中時 )

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