基隆》誰比較會治水？林右昌 謝立功互槓

針對0909基隆雨災的治水問題，民進黨基隆市長林右昌（右）與國民黨基隆市長參選人謝立功（左）互槓。（張穎齊攝）

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國民黨基隆市長參選人謝立功（左）請來前內政部長李鴻源（右）分享治水經驗。（張穎齊攝）
國民黨基隆市長參選人謝立功（右二）11日上午在國民黨基隆市黨部，請來前內政部長李鴻源（左二）分享治水經驗，並邀請李擔任市政規畫總召集人，同黨信義區議員何淑萍（左一）與市黨部主委黃希賢（右一）一同合影。（張穎齊攝）

0909基隆雨災造成多處淹水，國民黨基隆市長參選人謝立功今（11）日邀請前內政部長李鴻源來分享治水經驗，並痛批市長林右昌管理有疏失，謝立功更直指林右昌自我感覺良好，只會裝聾作啞。林右昌則表示，國民黨在基隆執政幾十年早就該做，強調市府已經很努力去整治，少點口水比較實際。

林右昌11日上午前往中平街視察時表示，針對治水的問題，國民黨可能忘記他們在基隆已經執政了幾十年，講的那些早就該做，何況現在是碰到前所未有的超大雨量，只能說現任市長就是要概括承受，如今災害已經發生，最重要的是盡力搶救，「少一點政治口水比較實際」。

林右昌說，災害發生後，市府很努力去解決問題，這次的雨勢比去年6月2日雨災還來得大，但大武崙地區的基金一路卻沒有受災，這就是市府這1年來努力整治的成果。

「不要自我感覺良好！」謝立功痛批，過去國民黨執政時期，並沒有發生這樣的水災，即有做不好的地方，國民黨也有針對治水提出改進方案，但林右昌卻只選擇自己想看到的東西，持續裝聾作啞，甚至認為自己最了不起，很多災情視而不見，這種行為會讓市政進步嗎？

謝立功表示，其實最重要的就是「清淤」，但市府在這方面的執行力卻出現問題，災前準備和恢復到底有沒有在做？市府應該好好檢討錯在哪裡，如果治標都解決不了，那怎麼治本？

李鴻源則指出，基隆這次淹水，天災是原因之一，但重點還是淹水過程中，市府的管理及應變能力，他舉例自己過去在台北縣服務時，用4年就將新莊一半的水溝「開蓋」重整，從此臭水溝變乾淨的運河，完成後河道兩旁的房子漲了3倍、土地漲了2倍，由此可見，現在的基市府顯然在管理方面有問題。

(中時 )

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