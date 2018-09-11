張錫銘嗆監獄親筆信曝光！網驚：字也太漂亮

張錫銘透過友人投書公開親筆信。(圖/翻攝自爆料公社)

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中時電子報
/ 綜合報導
今年5月母親節前夕，張錫銘妻小曾到南監懇親。(資料照/曹婷婷攝)

犯下多起擄人勒贖案、遭判無期徒刑的「惡龍」張錫銘，目前正在台南監獄服刑，繼今年七月透過友人轉PO親筆信後，今(11日)再度透過友人在臉書《爆料公社》公布公開信，嗆聲受刑人勞作金20年未調整，監獄有如血汗工廠，呼籲政府幫受刑人「加薪」。雖然多數網友都無法認同，但張錫親筆信曝光後，網友意外發現「他的字也寫得太漂亮了吧」！

張錫銘親筆信寫道：「網路上國家主人您好。隨著國家經濟成長，政府宣布於108年調高基本工資和時薪以照顧勞工…您知道嗎？受刑人的勞作金計價基準，已近20年未調整，監獄儼然血汗工廠」。

張錫銘在信中指出，受刑人入獄服刑只能以勞作金自力生活，然監獄鄙視如廉價勞工，依矯正署統計，受刑人勞作金平均每人每月500元，其中能自由使用款按級別僅五分之一到二分之一。更因20年間物價高漲生活日益艱難，被迫停繳國民年金，甚至日用品也得家屬濟助情何以堪，令人痛心的是監獄剝奪刑工權益不調工資，卻任廠商坐享暴利，乖違常理。

張錫銘是在2007年進入台南監獄服刑，今年五月寫信詢問受刑人能否使用作業所得「保管勞作金」繳納國民年金保險費，並在今日透過友人施正彥，在《爆料公社》貼出親筆信。施正彥在《爆料公社》發文指出，兄長張錫銘目前在監獄服刑中，但有些話要說卻無法隨時上網，於是必須透過親友幫他上傳信件。

PO文一出引起網友熱烈討論，並紛紛回應「我到底看了什麼？」、「這是討拍文嗎？」、「槍斃就不用繳錢啦！」、「最好是每天吃牛排 睡獨立筒的床 吹冷氣看電視你說好不好啊」、「受刑人跟外面權益薪資相當，那監獄不夠住啊」、「要安排旅遊 三節嗎？無限傻眼」；不過也有不少網友驚訝「他的字也寫得太漂亮了吧」。

(中時電子報)

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