踹慰安婦只是腳麻伸展？徐巧芯：再公開試一次看看！

徐巧芯

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中時電子報
綜合報導

日本「慰安婦的真實國民運動組織」代表藤井實彥上周四做出踹慰安婦銅像動作，引發台灣民怨，臺南市慰安婦平等促進會、台南市議員謝龍介、台北市議員候選人徐巧芯等人並一同到日台交流協會抗議並遞交陳情書。

藤井實彥踹慰安婦銅像，事後卻稱只是腳麻伸展，徐巧芯批評這是敢做不敢當的行為。(圖／截自台南市議員謝龍介FB)

事後，藤井卻解釋只是腳麻，不承認有踢過慰安婦銅像，更直指是「國民黨抹黑」。徐巧芯諷刺，如果會信，大概也會相信民進黨前秘書長吳乃仁到酒店只是為了聊「宇宙大爆炸」。

徐巧芯呼籲，若藤井實彥真的不是踹慰安婦銅像，只是腳麻伸展，那就請他在日本媒體面前，公開陳述一次，再伸展一次，看看有多少人會相信。

徐巧芯強調，抗議當天，一開始，日台交流協會允諾派人出來接收陳請書，但沒想到後來以「不願讓媒體拍攝」為由遲遲不出面。在包括台灣媒體、抗議民眾的不斷要求之下，最後由日台交流協會總務處長田中泰則出面接下陳情書。藤井實彥先生敢帶了媒體拍攝「踹慰安婦銅像」，無論他本人或日台交流協會卻連出面接受陳情書的勇氣都沒有？害怕媒體拍攝，難道不是自己也覺得心裡有愧？這種敢做不敢當的行徑，難道不才是傷害台日關係的最大元兇？

許多網友留言批評藤井實彥，「到韓國踢踢看，量他不敢」、「這種硬拗跟民進黨87%像」、「敢做不敢當，真丟人！」。

(中時電子報)

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