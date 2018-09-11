老美惡夢！俄中高調練兵為世界大戰作準備

2018年09月11日 14:25 中時電子報 楊幼蘭

「東方-2018」（Vostok 2018）軍演

俄羅斯自冷戰以來規模最大的演習從11日在遠東登場，預定要進行到17日。中國這次也獲邀參加，令人好奇的是，莫斯科究竟是為什麼戰爭演習，而敵人究竟是誰？

據德國之聲（DW）10日報導，專家認為，這次莫斯科動員也西方部隊，很可能是在為世界大戰作準備。

包括太平洋和北方艦隊在內，俄羅斯有眾多單位都參與了這場名為「東方-2018」（Vostok 2018）。據俄羅斯國防部說，參加這次演習的，有30萬大軍、1,000架軍機，3.6萬戰車，還有多達80艘軍艦。而演習除了5大區外，還包括日本海，白令海與鄂霍次克海。

「東方」系列演習是俄軍4大戰略演習之一，佔有重要地位。而「東方-2018」戰略演習是自1981年蘇聯「西方-81」演習以來，俄羅斯規模最大的軍事演習。

歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations，ECFR）資深政策研究員葛雷塞爾（Gustav Gressel）告訴德國之聲（DW），俄軍每年都會在東、西，或南北等等不同的方向舉行戰略演習。只是這次又輪到東方。

而德國外交關係協會（German Council on Foreign Relations，DGAP）俄羅斯專家芭貢（Sarah Pagung）也指出，俄羅斯東方演習的規模龐大並不令人意外，因為「維也納文件」（Vienna Document）限制演習部隊的規模，但東方並沒有相關限制，因此東方軍演規模向來比西方大。

不過，芭貢指出，今年「東方-2018」演習的規模可能和作戰目標有關。由於俄羅斯的西方部隊也已動員，她說，從有哪些部隊參演，還有部隊的規模看來，顯然俄羅斯在為世界大戰作訓練。

儘管和俄羅斯30萬大軍相較，北京相對少地動員了約3,000部隊，還有戰機與直升機，但今年解放軍參加這次演習，格外令專家注目。

(中時電子報)