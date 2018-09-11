基隆淹大水 李鴻源：不能推給天災就帶過

前內政部長李鴻源分享治水經驗。（張穎齊攝）

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國民黨基隆市長參選人謝立功（右）請來前內政部長李鴻源（左）分享治水經驗。（張穎齊攝）
國民黨基隆市長參選人謝立功（右二）11日上午在國民黨基隆市黨部，請來前內政部長李鴻源（左二）分享治水經驗，並邀請李擔任市政規畫總召集人，同黨信義區議員何淑萍（左一）與市黨部主委黃希賢（右一）一同合影。（張穎齊攝）

連日豪雨重創基隆，前內政部長李鴻源應國民黨基隆市長參選人謝立功之邀，今（11）日在國民黨基隆市黨部分享治水經驗。他指出，基隆這次淹水，天災雖是原因之一，但不能用「天災」2字就一筆帶過，重點還是市府的應變能力，可以將災害減到最小。

李鴻源表示，天災雖是造成災情的原因之一，但在淹水過程中，市府到底有沒有把該做的做好？或有沒有能力找到原因和解方？市府應該要有應變能力，將災害減到最小。

「市府應該訂好清楚的遊戲規則！」李鴻源說，基隆應該推動「海綿城市」，也就是「低衝擊開發」，市府應將都市規畫審議和排水審議結合，讓每一滴水都留在營建的基地裡，且未來的市府也必須找到1個得力幫手，來建立起低衝擊開發的規範。

他並指出，故去自己在台北縣服務時，每年4月都會清淤，只要洪汛期來，都要明訂清楚該由哪些單位負責清淤、驗收，且都要公告「淹水潛勢圖」，讓民眾了解狀況，建立SOP（標準作業程序）。

「我用4年就將新莊的臭水溝變成乾淨的運河！」李還說基隆的河川加蓋是非常不好的陋習，會導致藏淤納垢、難以清淤，他過去就將新莊一半的加蓋水溝打開，讓汙水得以截流、回收、排出，讓新莊煥然一新，就是現在的「中港大排」，完成後河道兩旁房子就漲了3倍，土地也漲了2倍。

記者會中，謝立功也宣布李鴻源將擔任他的市政規畫總召集人，謝更表示，這幾天勘災時，印象最深就是有新西街的居民跟他說「3天就淹了6次，淹怕了，也習慣了」，讓他引以為戒，認為市府不能不負責人，將人民痛苦當作習慣。

(中時 )

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