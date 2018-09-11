影》彭政閔國小打球逃隊？恰恰苦笑：逃回家也是被載回來…

2018年09月11日 14:49 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「倆好球 我們為什麼愛棒球」座談會湧入超過200位關心棒球的民眾，場面熱烈。中信兄弟球星「恰恰」彭政閔難得聊起自己兒時棒球之路，讓球迷笑聲不斷。（Vamos Sports授權嵌入）

中國信託10日舉辦「倆好球 我們為什麼愛棒球」座談會，現場湧入超過200位關心棒球的民眾，場面熱烈。中信兄弟球星「恰恰」彭政閔難得聊起自己兒時棒球之路，讓球迷笑聲不斷，並且感性的說，棒球路不好走，但只要堅持努力就可以離目標更近。

「去復興國小（棒球隊）報到的第一天就訓練，就伏地挺身10下，然後跑100公尺來回10趟，國小四年級而已，21個（人）不到1個禮拜就剩下我一個，」彭政閔回憶打棒球的啟蒙時光，苦笑著說：「以前知道逃隊被抓回來可能會很慘，家裡可能對棒球也非常支持，就算逃回去家裡也被載回來，不是一樣…」

「倆好球 我們為什麼愛棒球」座談會湧入超過200位關心棒球的民眾，粉絲會後也與彭政閔自拍留念。（中國信託提供）

「倆好球」是一部13分鐘的紀錄片，描述宜蘭縣三星國小少棒菜鳥球員與暖心小隊長的情誼，真實呈現孩子對棒球的感人故事，中國信託最新品牌形象廣告「倆好球」上線一個月以來，點閱已高達630多萬人次，逾13萬人次按讚、留言及分享，在網路上掀起一股討論風潮。

關西少棒總教練紀諺廷是彭政閔昔日在美和中學的學弟，則分享自己帶隊的經驗，品行重於球技，是現在基層最重要的工作。長期關注基層棒球的中正大學教授鄭勝耀則提出結合社區的棒球教育的概念，透過更多人參與，讓少棒隊小朋友不只是教練的責任。

中國信託「百校贈球計畫」加碼捐贈6000顆球至全臺灣的少棒隊，你的一票將決定哪些學校可以受惠，歡迎球迷朋友上以下官網投票，一圓孩子的棒球夢。

(中時電子報)