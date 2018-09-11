移動式遊樂設施新規範 違規者最高可罰150萬

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移動式遊樂設施深受國人喜愛，但若發生意外時卻無法可管。消保處今發布公告，要求內政部儘速訂定「移動式遊樂設施的安全管理規範」，未來移動式遊樂設施須落實自主檢查，由地方主管機關採備查制，另外要求經濟部研擬國家標準。未來發生意外的業者若被查出沒有完成備查程序，最高可處150萬元罰鍰。

行政院消保處在今年4月20日指定內政部負責研擬「充氣式大型遊樂設施及非固定式機械遊樂設施安全管理規範」，內政部邀請經濟部等相關機關，共同召開研擬會議。

該管理規範以屬地主義辦理，業者須向主管政府備查，在遊樂設施開放使用前，業者須有設施合格證明書或原廠證明，且須規劃設施防護措施，並落實自主檢查。不過目前該規範還屬草案，實施時間仍不確定。

若業者拒絕讓主管機關檢查，可依消保法處以3到30萬罰鍰；若發生意外的業者經檢查後發現沒有通過備查程序，則可處以6到150萬罰鍰。

遊樂設施開放使用後須聘用適當的設施管理人員、標示設施使用注意事項，並須訂定緊急應變與處理機制，由遊樂設施設置場所的主管機關負責管理與稽查。

未來內政部完成管理法規後，須採滾動式檢討規範內容，如可提升安全管理規範的法律位階，再由經濟部參考國外相關規定，擬定國家標準、評估該標準實施的可行性，並要求各主管機關積極稽查遊樂設施管理作業情形，落實安全規範。

(中時 )

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