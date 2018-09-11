HEARTS ON FIRE鑽石展 高CP值得人愛

HEARTS ON FIRE鑽石作品展，全台巡迴展至11月中旬。（HOF 提供）

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HEARTS ON FIRE鑽石登台，鑽石項鍊的設計摩登時尚，且可拆卸組裝，變化各種風貌。（HOF提供）
HEARTS ON FIRE的Lorelei Floral可轉換式珠寶項鍊，753萬元。（HOF 提供）
HEARTS ON FIRE的Lorelei Lattice鑽石和藍寶石手鐲，129萬6000元。（HOF 提供）
HEARTS ON FIRE的Aerial鑽石耳環，58萬5000元。（HOF 提供）

九月是高級珠寶的銷售旺季，標榜鑽石車工技術和高CP值的HEARTSON FIRE鑽石飾品登台，即起至11月中旬全台巡迴展出近2億的鑽石作品，為了讓鑽石也能在日間佩戴，幾乎所有作品都能拆卸組裝，且設計風格更加摩登時尚，其中又以Lorelei系列的Y字鍊最具代表性。

HEARTS ON FIRE對於鑽石車工技術十分堅持，為達到極至完美的鑽彩火光，作品以圓鑽為主，火光折射效果不佳的水滴、馬眼、枕型等切割鑽石則盡量避免，可見對鑽石車工技術的堅持，以一只11克拉的鑽戒為例，在堅持完全的車工之下，肉眼看起來又大又亮，遠遠超過11克拉。

此外，HEARTS ON FIRE鑽石設計以高CP值著稱，多款「可轉換式珠寶」的設計，可將項鍊的鍊墜拆下來單獨佩戴，也可搭配成為耳環，讓穿戴珠寶變得更加有趣。

(中時 )

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