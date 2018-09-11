台南》陳冲助選高思博辦座談 喊「一屋自住免房屋稅」

2018年09月11日 15:08 中時 曹婷婷

高思博，11日邀請房屋稅權威、前行政院院長陳冲舉辦「陳冲院長講乎恁知」房屋稅座談會。(曹婷婷攝)

主打房屋稅是苛政，要推翻苛政的國民黨台南巿長參選人高思博，11日邀請房屋稅權威、前行政院院長陳冲舉辦「陳冲院長講乎恁知」房屋稅座談會，一早即吸引滿滿的台南鄉親，擠得競選總部水洩不通，高思博呼籲，台南鄉親站起來勇於向暴政說「不」，陳冲表示，「有人問如何省房屋稅？11月24日投高思博，就是最好省房屋稅的方法」。

前行政院院長陳冲11日一早自台北南下高思博競選總部，陪同高思博登上競選戰車展開市區掃街拜票行程，跟巿民請安問好，中午並召開「陳冲院長講乎恁知」房屋稅座談。

高思博表示，民進黨在台南執政20多年，對於停滯的市政建設以經費不足為藉口掩飾行政上的不作為，甚至開出史上最嚴苛的房屋稅暴政，不但漲幅最大，還往前回溯15年，市民福利是六都最差，造成人人皆知的「台南3欠」：老人欠健保費、幼兒欠公托、年青人欠工作，但稅賦卻是全台最高，搞得台南市民怨沖天。

陳冲說，美國也有房屋稅，最多每年可以調漲上限是2%，但很不幸的，台南遇到一個很不謙卑的政府，每年漲54%、64%、81%，違反憲法也違反土地法187條，是違反人權的，收稅是可以的，但是要謙卑，而民進黨政府現在不但不謙卑還鴨覇，「有人問如何省房屋稅？11月24日投高思博，就是最好省房屋稅的方法」語畢，立即引來現場鄉親熱烈掌聲。

對濫漲房屋稅，其實陳冲早在過去2年，至少寫過4篇有關現行房屋稅不合理專欄，並在參與法學基金會房屋稅研討會等多次公開場合，大聲疾呼「自用房屋免稅」，陳冲並舉出包括陳菊在內等多位民進黨籍中央級民代，過去都曾發起全台抗繳房屋稅，許信良更提出「居住是人民基本人權，必須受到最大尊重，抗稅有其合理性與正當性」。

陳冲主張，房屋稅是持有稅，持有房屋並無現金收入只有現金支出（維護修繕），自用房屋只是遮風避雨，有如無果之樹不會產生收益，對自住房屋課稅，就是刨樹皮挖樹根，形同逐步沒收人民財產。

高思博尊稱陳冲為師父，並表示他跟陳冲院長一樣，贊同居者有其屋是「人權」的一部分，台南不應該課重稅，而且也主張一屋自住免稅；因此他當選後，為符合租稅正義，除了明年凍漲房屋稅，還要推動台南市民「一屋自用住宅」免徵房屋稅。

(中時 )