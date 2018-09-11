台南》黃偉哲承諾：推動智慧醫療 打造高齡友善城市

2018年09月11日 15:10 中時 曹婷婷

民進黨台南市長參選人黃偉哲、競選發言人蔡旺詮議員以及多位民進黨市議員與市議員候選人，今天前進東區德光里活動中心，黃偉哲表示，未來將實現「聯網醫療」，優先補助弱勢長輩「智慧醫療裝置」，整合中央及地方醫療數據，打造「AI智慧個案管理中心」，長期追蹤長輩身體數據，提供即時且精準的醫療服務。

黃偉哲表示，補助弱勢長輩「智慧醫療裝置」，將從偏鄉先行，再逐步擴及全市，建立「生理測量系統」，讓家屬、照顧服務端或醫院端，能透過長輩個人「E化聯絡簿」，長期掌握長輩身體數據，一旦出現異常，也能即時介入協助。

蔡旺詮表示，台南市人口老化為六都第二，僅次於台北市，但台南幅員廣闊，是台北市的8倍大，公共運輸等多項公共服務不及台北，因此，透過智慧物聯的整合，來提供更好服務，實在有迫切需求，而聯網醫療，將突破時空距離，真正來實現這樣的溫暖願景。

黃偉哲表示，「智慧醫療」的關鍵是「數據整合」，上任後，將全力促成健保局、醫院、診所、長照機構與政府部門間醫療數據的有效介接，創新技術解決個資問題，進而能整合資訊，推動「AI智慧個案管理系統」，透過聯網醫療「長期追蹤、即時協助」的效果，更大程度實現「預防勝於治療」及「早期治療」等理念，有效降低長輩的重症風險，也節省國家醫療負擔。

台南市衛生局醫事科科長陳月英表示，目前已於全市37區建置300處智慧血壓量測站，建置「SMART健康」APP，記錄長輩身體數據、提供健康資訊，也包含提醒及關懷等功能，讓在外地工作的青年，也能透過APP關心長輩身體狀況。

(中時 )