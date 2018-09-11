5萬職缺優先給退休公教？李來希批兩隻政治蟑螂在互咬

2018年09月11日 15:07 中時 季節

台北市長柯文哲聲稱要留5萬個職缺優先給退休公教人員，民進黨台北市長候選人姚文智表示要他優先把工作留給反年改破壞世大運的「王八蛋」他做不到。對此吳斯懷怒批姚文智在激化對立，李來希則說，這根本就是柯文哲和姚文智兩隻政治蟑螂在互咬，中槍的卻是甚麼話都沒有說的軍公教。

退役中將、八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷痛批姚文智的說法，根本是繼續割裂族群、激化族群對抗的說詞，傷害被民進黨違法違憲改革的退休軍公教警，因為這群人不會投給任何民進黨候選人，所以姚文智希望藉由繼續傷口上灑鹽 ，羞辱被不當年金改革的軍公教警消，來凝聚民進黨支持者的選票。但是選舉是一時的，這樣會不會太沒有人性？吳斯懷也質疑他們叫反年改團體嗎？經濟部統計資料都顯示，年改之後之後產生消費下滑的問題。

對於柯文哲的做法，吳斯懷認為當然是選舉考量，但有沒有意義、是否會增加選票，卻未必，畢竟那是虛幻的，可是姚文智的說法太冷血，讓人不齒。

全國公務人員協會理事長李來希則說，看完柯文哲的計畫，沒有新意，他只是把既有的30多個局處機關轄下的舊有計畫、工作機會，重新彙整，沒有新增計畫也沒有增加任何經費，但冠上照顧退休公教的名稱，就想藉此收割選票，是經過算計的。

對於姚文智的回應，李來希認為非常無厘頭，幾乎是買空賣空。他了解姚文智的選情低迷，但姚文智的口不擇言讓人匪夷所資，因為在這個計畫下，退休人員根本還沒有做任何事也沒說任何話，也沒有撈到任何好處，卻躺著就中槍。因此整件事情，他只看到柯文哲和姚文智兩隻政治蟑螂在互咬，中槍的卻是軍公教。中秋節到了，不要讓嫦娥笑我們地球上的人髒。

(中時 )