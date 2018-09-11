新竹》謝文進批建設倒數第1 林智堅辦公室斥抹黑

2018年09月11日 15:19 中時 陳育賢

無黨籍新竹市長參選人謝文進（左三）11日提出數據評比，指林智堅在5項工程建設中與前4任市長比都是倒數第1，並頒了座倒數第1五冠王獎座予假林智堅。（陳育賢攝）

無黨籍新竹市長參選人謝文進11日提出審計室資料指出，竹市近2年的公共建設預算執行率只有40.49％、42.59％，2017年度中央考核22縣市節流績效，新竹市也是倒數第1名，他同時拿出近5任市長在建設道路等5項工程的成績作評比，直指現任市長林智堅都是倒數第1。市長林智堅辦公室主任張哲修則表示，林智堅的政績帶給市民光榮感，不會因為抹黑就被抹滅。

謝文進在副議長許修睿、議員陳啟源、黃美慧、許文棟等多人的陪同下召開記者會，抨擊林智堅的大型公共工程建設成績令人大失所望，是近5任市長中名列最後1名，並拿出1分營建署統計指標數據，列出包括童勝男、蔡仁堅、林政則、許明財歷任市長的施政成績，並製作成表格超級比一比。

謝文進指出，在包括「新建或拓寬道路橋梁工程」、「新建公共建築物」、「新設學校」、「新建立體停車場」以及「新建都市計畫公園、園道、兒童遊樂場」等5項公共工程建設成績評比中，林智堅都是拿到倒數第1，他並找來工作人員戴上林智堅的面具，頒發1座倒數第1的五冠王獎座給假林智堅。

謝文進說，道路與橋梁部分童勝男有55條、蔡仁堅18條、林政則最多，有162條，許明財有22條，而林智堅只有13條，另剪綵了5條。

林政則面對民意有非常卓越的溝通協調能力，留下的各項硬體建設使用率非常高，讓市民有感的施政成績，因此新竹市民也給予林政則7成得票率做為肯定。而只任4年的蔡仁堅也有18條的成績，尤其茄苳景觀大道政績，更是新竹市民非常有感且重要的外環道路。

反觀林智堅，在交通建設方面只有13條的成績，甚至把中央已核定的香山區R1道路40億工程經費全數繳回，讓香山區的市民鄉親大失所望。

新設學校部分，童勝男新設3所、蔡仁堅3所、林政則5所並取得關埔國小用地、許明財徵收並擴建光武國中新校地，而林智堅只有關埔1所小學，而A區還在施工中，任內也未取得任何1塊學校用。

他指出，林智堅3年半的任期，只注重短線操作，只會假動工真騙票，他拆開其光鮮亮麗的假面具，不是抹黑也不是攻擊，是不忍市民再次被騙。

市長林智堅辦公室主任張哲修則表示，林智堅上任時面對市容衰敗、道路不平整，以及公共建設長期停滯的慘況，於是著重基礎建設的投資，讓城市脫胎換骨。這幾年不僅向中央成功爭取逾107億經費，3年任內支出預算145.4億元，相較2009至2012年的120.4億元，高出25億元。

另，林智堅3年多來拓寬或新建道路橋梁、新建公共建築物分別逾20件，新校園運動新設關埔小學、華德福實驗學校，還蓋將軍村停車場等4座停車場，掀綠計畫成功增加樹林頭公園等多座公園逾8000坪綠地，林智堅的政績帶給市民光榮感，不會因為抹黑就被抹滅。

(中時 )