「梅山特色巷弄老街」邀請遊客來嘉義梅山作客

2018年09月11日 15:07 工商 曾麗芳

梅山特色巷弄老街集結10家特色店家。（圖／嘉義縣府）

「梅山九禮」品牌好禮，已在全台6大通路上架銷售。（圖／嘉義縣文觀局）

嘉義縣文化觀光局11日舉辦「梅山特色巷弄老街」成果發表會，展現梅山市街10間特色好店品牌深化及店面改造成果，推出「梅山九禮」在國內6處知名通路上架，並培訓32位在地導覽人員、出版梅山購物旅遊地圖及輔導梅山在地民宿業者加入完成登記營業，展現從「食、宿、遊、樂、購」多面向推動的豐碩成果。

以梅山太平雲梯做為嘉義縣推展鄉鎮觀光的動力，嘉義縣文化觀光局爭取交通部支持，106年4月起推動「雲梯‧茶道‧梅山驛站觀光鏈結計畫-特色伴手禮與巷弄老街開發輔導計畫」，輔導梅山市街的巷弄特色店家，精選出特色商品，打造「梅山九禮」旗艦品牌，拓展地方觀光旅遊商機。

文觀局106年6月在梅山召開說明會，吸引近30家業者積極參與特色改造，引進行銷專家現場輔導，營運團隊陪伴店家改善營運，最終遴選出梅山中山路上10間好店，從小吃、餐廳、零售商店、咖啡館、觀光工廠及文創商店都有，透過店面美感設計並融入店家經營歷史，創造品牌故事。

107年8月陸續完成10間特色好店改造，有在地40年臭豆腐老店、1952年創立的玉美珍及1984年梅山魷魚羹等，藉由深化個別店家品牌特色，讓10大好店成為一個示範，並帶動商圈街道的整體特色。

11日的發表會展示由國際知名自由落體設計公司-陳俊良著手打造「梅山九禮」品牌意象及新包裝，融合國際性及在地化設計元素，發表以來已陸續拓展至北、中、南各通路，在台北國家文創禮品館、台中薰衣草森林旗下好好選物店、南投OTOP日月潭館、雲林國道3號古坑服務區等地，都可以買到梅山的高山茶、日光醬油、烏龍茶籽油及梅山文創商品等「梅山九禮」商品。

今日會中並頒證經由計畫輔導2家取得民宿營業登記業者，以及32位完成40小時培訓課程的導覽人員，提供遊客走訪梅山多元住宿選擇及進行深度旅遊體驗導覽服務，為梅山深度旅遊寫下新的篇章。

嘉義縣長張花冠表示，梅山人文薈萃，有許多令人驚豔的景點，如2017年最潮打卡地點太平雲梯、台版合掌屋-太平村、台灣敦煌石窟-燕子崖蝙蝠洞、龍宮瀑布、綠色隧道等，歡迎全國民眾走訪雲梯前或下山後，到梅山街區漫步，隨意停坐吃喝，感受梅山街區既有歷史及景致、品嚐在地美食及購買特色伴手禮。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，透過特色巷弄老街型塑計畫，將10間特色好店改造為亮點示範店家，為梅山市街帶入環境美學，加上協助梅山特色伴手禮在國內知名通路據點上架，將「梅山九禮」伴手禮品牌行銷給全國民眾。

(工商 )