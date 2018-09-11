亞運勇奪銀牌 王翌達放眼2020東京奧運

2018年09月11日 15:14 中時 呂妍庭

嘉義市長涂醒哲頒發36萬元獎勵金和獎牌給王翌達。（呂妍庭攝）

王申雄看到兒子在國際體壇上的精彩表現，一度哽咽落淚。（呂妍庭攝）

全場高呼，為王翌達爭取東奧奪名加油打氣。（呂妍庭攝）

空手道國手王翌達是嘉義人，日前參加印尼雅加達巨港亞運會，在空手道個人項目奪下銀牌，今11日上午市長涂醒哲特別表揚這位「台灣的驕傲，嘉義的光榮」，其父親王申雄是王翌達的啟蒙教練，看到兒子在國際體壇上的精彩表現，王父一度哽咽落淚，27歲的王翌達表示他下個目標就是2020東京奧運，繼續為台灣爭光。

王翌達從僑平國小三年級時開始學習空手道，由王申雄一手嚴格調教，就讀玉山國中及嘉義高工6年期間，曾締造全國中等學校運動會空手道項目6連霸不敗紀錄，因此順利進入前身為台北市立體育學院的台北市立大學就讀。

27歲的王翌達接觸空手道18年，代表國家參加多次國際賽會，包括世界錦標賽、東亞運動會、亞洲錦標賽、世界大學錦標賽、東亞錦標賽等，在今年多個世界排名賽贏得獎牌，包括法國巴黎站第2名、荷蘭鹿特丹站第3名、摩洛哥拉巴特分站第3名等，目前世界排名第6，外媒封他是「名將殺手」。

王翌達說，當他站在上亞運頒獎台時「心情很激動」，尤其4年前在仁川亞運表現不佳，當場崩潰痛哭，甚至一度想放棄，在家人鼓勵下，他告訴自己「再拚一次」，失敗也沒關係，這次順利奪銀，感觸很多，指訓練雖然折磨，但透過比賽才能證明自己，強調他和家人為了能在國際舞台上發光發熱，投資了不少經費和時間，相信很多運動員也是如此，希望市府能看到嘉義市運動員的辛苦和努力，投入更多資源推廣運動，增加對運動員的重視與資源。

王申雄哽咽表示，空手道訓練過程非常辛苦，「兒子很棒」，鼓勵王翌達繼續加油，畢竟世界各國的高手很難纏。涂醒哲也說，看到王翌達父母都留下喜悅的眼淚，實在非常感動，尤其翌達學空手道十幾年，南北征戰，獎牌也拿得很多，但過程很艱辛，發揮Kano永不放棄精神，強調翌達是嘉義的驕傲、台灣的光榮，而市府也依嘉義市「體育獎勵金設置要點」規定，頒發36萬元獎勵金給王翌達。

(中時 )