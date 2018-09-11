多多主導「潘潘」記者會？ 黃暐瀚：我真的嚇得不輕

2018年09月11日 15:34 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

民進黨台北市長參選人姚文智7日舉行記者會，找來24歲的「柯粉」潘袁詩羽談對台北市長柯文哲的質疑，卻被網友起底潘袁曾參與謝長廷舉辦的活動，遭質疑是「假柯粉」。資深媒體人黃暐瀚表示，姚文智等人大陣仗三人陪她一人，這是一場堪稱寫進台灣選舉史「鬧劇篇」的失敗記者會。

姚文智記者會上說，「我其實很同情她」，她把真心想法講出來，卻被用這種方式對待。姚說，年輕人的政治認同當然可以改變，潘袁有提到她是因為柯文哲講兩岸一家親，對國安高層是否看過稿子的事情言詞不一，所以感到失望，姚文智不忘強調，「但在那事件之前，她的臉書發文，她就是柯粉。」

黃暐瀚說，「妳難過就難過，跑出來開記者會幹嘛？」重點不在於「潘潘」是不是一位「柯粉」？也不在她對「阿北」到底算不算「真愛」？黃暐瀚強調，關鍵在於這場記者會，到底想要表達什麼？「潘潘不想當柯粉」這件事，有重要到讓一位市長參選人，一個現任立委外加一個台北市議員，大陣仗三人陪妳一人，跑出來「哭哭我不依」給媒體拍嗎？

他表示，這是一場保證寫進台灣選舉史「鬧劇篇」的失敗記者會，十個人看了有九個不解，想必有人會想問：「多多是又出國了嗎」？真的沒想到，多多不但沒出國，居然還「一手主導這場記者會！」這一嚇，我真的嚇得不輕。

黃暐瀚認為，眼前所有對這位女學生的霸凌，以及心理造成的傷害，不是別人害的，就是姚人多、姚文智、王定宇跟阮昭雄害的。並且，自始至終，姚辦就不該讓一個這樣年輕的女學生出來開記者會「控訴」。就算「潘潘」自願，姚辦都不應該。

(中時電子報)