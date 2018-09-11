登革熱流行「集點」？ 台南首例卻是全台「最後一塊拼圖」

疾管署副署長莊人祥公布新增5例登革熱個案。（陳志祥攝）

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疾管署今（11）日公布國內新增5例本土登革熱病例，分別為臺中市3例、新北市與台南市各1例，其中台南出現今年首例，而且是今年第1例本土第四型登革熱病毒，因而完成了全台登革熱病毒型別的「最後一塊拼圖」。

台中市3例個案為2男1女，年齡介於10多歲至40多歲，分別居住大里區祥興里、南區德義里及北屯區和平里，陸續於8月31日至9月7日發病。目前台中市4個疫情高風險區是大里區祥興里、南區德義里、太平區新光里及北區錦洲里與建德里交界。

新北市個案為新莊區民全里60多歲男性，9月8日發病，發病前活動史以住家及瓊林里菜園為主，研判感染與瓊林里菜園相關，目前住院中。台南市個案為南區明亮里70多歲女性，9月8日發病，經檢驗確診感染第四型登革熱，感染源待釐清，個案還在住院。

疾管署副署長莊人祥表示，全台盛行的本土登革熱疫情，已經出現4個登革熱病毒型別，其中新北市是第二型、台中與彰化為第一型、高雄第三型、如今台南出現的首例為第四型。

第四型登革熱較為少見，莊人祥說，台南的型別與其他縣市不一樣，研判主要是境外移入造成，目前第四型流行國家有柬埔寨、菲律賓等國家。

今年截至9月10日止，國內累計107例登革熱本土病例，其中台中市59例、新北市32例、高雄市6例、彰化縣4例、台北市與嘉義縣各2例、桃園市與台南市各1例。

(中時 )

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