中秋全民瘋烤肉 北市開放19處指定河濱公園

2018年09月11日 15:32 中時 林縉明

中秋節將至，不少人會相約三五好友齊聚烤肉賞月，北市水利處今年共開放延平、百齡右岸、觀山、美堤等19處河濱公園指定區域，開放時間為9月23日下午5時至9月24晚間12時。水利處表示，民眾不得於非開放區域烤肉，中秋假期將派員定期巡查，經勸阻不改善者，可處2400元以上罰鍰。

北市平時開放延平、華中、道南等7處河濱公園指定區域從事烤肉和野炊，因應中秋節烤肉需求，水利處增加開放彩虹、觀山、美堤、大佳、圓山等12處河濱公園指定區域可烤肉。

因應中秋節增加開放地點如下：

1.彩虹河濱公園：麥帥二橋下指定區。

2.觀山河濱公園：高速公路內湖橋下指定區。

3.美堤河濱公園：大直橋下指定區。

4.大佳河濱公園：大直橋下指定區。

5.圓山河濱公園：中山橋上游溜冰場週邊指定區。

6.百齡左岸河濱公園：洲美大橋下指定區。

7.道南河濱公園：左、右岸萬壽橋下指定區。

8.景美河濱公園：北新橋下指定區。

9.福和河濱公園：福和橋下指定區。

10.馬場町紀念公園：馬場疏散門廣場前指定區。

11.華中河濱公園：華中橋下未使用閒置空間(施工中，暫停開放)與下游側圓形廣場及光復橋下指定區。

12.雙溪河濱公園：左岸福林橋下及文昌橋下指定區、右岸雨農橋下指定區。

水利處指出，上述區域開放時間為9月23日下午5時至9月24晚間12時，民眾前往指定區域烤肉應隨手清理垃圾，維護環境整潔，同時請勿在草坪或桌椅設施上直接生火烤肉；。

水利處表示，中秋節期間將派員巡查，民眾若擅闖非開放區域烤肉、從事野炊，經勸導而不改善者，巡查人員除可要求立即停止使用，並依違反公園管理自治條例，處行為人2400元以上罰鍰。

(中時 )