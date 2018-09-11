新南向新助力 柬埔寨航空10／9開航吳哥

2018年09月11日 15:34 工商 張佩芬

去年8月底新成立的柬埔寨航空，配合台灣政府推動新南向政策，產業陸續至柬埔寨設廠，且台灣旅客遊柬埔寨大幅成長，由台灣天皇旅行社與柬埔寨航空合作以包機直航的形式開闢「台北－暹粒(吳哥)」航線，今（11）日獲得我國民航局飛航許可，10月9日將正式開航，預計11月底開台中-金邊航線，除了方便商務客進出，也爭取柬國旅客來台看花博。

該航看好台柬兩地觀光及商業需求，已於今(2018)年2月10日在台灣大規模徵才，招募空服員，目前已有15台籍空服員投入柬埔寨航空，占比約30％，目前柬航在值空服人員共有45人左右，除了台灣分別有柬埔寨，馬來西亞，菲律賓及緬甸。

這次開航為柬埔寨航空在台的第1條航線，相當看好台柬兩地大量的商業及觀光需求，後續更有「台中－金邊」及「高雄－金邊」等航線即將開闢，往後將有利國人赴柬商務訪問與旅遊，且更方便台商在東協市場的布局，對於政府新南向工作的推動，有實質的進展。

根據柬埔寨觀光部所發布之統計，柬埔寨去(2017)年觀光收入共計36.3億美元，較前(2016)年成長13.3％，外籍觀光客約560萬人次，成長11.8％。據數據指出，柬埔寨旅遊觀光人口持續成長，2018年預計將接待620萬人次的外國遊客。

另台灣豐富的觀光資源，加上政府大力推展對外觀光有成，台灣即將躍升為千萬觀光大國，而新航線的加入無非是提供台灣旅客赴柬旅遊更多樣且便捷的選擇。

擁有世界文化遺產吳哥窟的柬埔寨，近幾年觀光人潮，逐漸往上升，也造就了當地的飯店需求更與「聖卡飯店集團」合作，提供國人最新的景點、最佳的住宿品質及最優惠的價格選擇，聖卡飯店集團為柬埔寨當地，最大的本土集團「蘇基密集團」旗下的飯店，積極搶攻世界觀光客外，也看上台灣的新南向政策，鎖定台商需求，提供客製化服務。

柬埔寨航空有限公司（Cambodia Airways Co., Ltd.）已於柬埔寨註冊，註冊資金2億美元，由太子國際航空有限公司（Prince International Airlines Co.,Ltd.）全資擁有。日前已於2017年8月獲得柬埔寨王國政府批准，並於2017年9月獲得商務部註冊成立證書。

同年11月，完成EOA申請會議。現在，柬埔寨航空公司（Cambodia Airways Co., Ltd.）已於2018年上半年已投入航機營運，除看好台柬兩地大量的商業及觀光需求，年初已來台灣進行大規模徵才活動，未來將會持續來台徵才。

柬埔寨航空以柬埔寨金邊、暹粒和西哈努克港為主要運營基地，計畫在未來5年內引進20架A320系列飛機，經營柬埔寨至泰國、越南、新加坡、菲律賓、緬甸、老撾、馬來西亞、印尼、韓國、日本、及港澳臺地區的定期航班和不定期航班，並逐步擴大到大洋洲和歐洲的洲際航線，搭建完善的航線網路。

(工商 )