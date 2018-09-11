久坐加遺傳！馬鞍部竟肥大如腫瘤 ｢一招就變平｣ 醫師仍籲術後必穿塑身衣

2018年09月11日 15:37 中時電子報 綜合報導

媽媽琳琳（化名）由於缺乏運動、坐姿不良，加上家族遺傳，脂肪堆積在大腿外側靠近臀部，俗稱｢馬鞍部｣的地方，長久下來大腿外側竟然凸出成長為少見的｢馬鞍袋｣，不僅合身的褲子沒法穿，也遭受異樣眼光承受莫大心理壓力，讓她不勝其擾，因此決定求助專業。淨妍醫美集團殷紹閔醫師表示：｢皮下脂肪人人有，若分布勻稱就有漂亮曲線，但是當局部堆積過多就會造成外觀或生活上的影響，就算運動和控制飲食都很難改善，相當惱人。｣

馬鞍袋（saddle bags）顧名思義就是人在騎馬時靠近馬鞍的部位，這個部位在大腿外側靠近臀部的地方，因為生活作息不佳等原因，形成兩塊難以消除的脂肪塊。馬鞍袋好發在25至45歲的女性族群，大多數和先天遺傳有關係，琳琳家族中也有脂肪嚴重堆積的情形；當然後天的飲食、生活作息也是重要因素。由於馬鞍袋很少運動到，加上囤積已久，被公認為人體最難消除的脂肪塊之一。以琳琳大腿外側凸出的程度而言，讓她無法穿下合身的褲子，不僅不美觀，對自信心的影響亦非常大。

殷紹閔醫師提醒做完溶脂或抽脂手術後，一定要穿塑身衣(淨妍醫美集團提供)

淨妍醫美集團殷紹閔醫師表示：｢琳琳的馬鞍部脂肪比一般女性來的多，可以看到明顯突出的一座脂肪小山丘，這代表過多的脂肪將局部皮膚撐大撐開，導致皮膚像一個袋子掉出來的樣子。精雕抽脂手術過程中需要仔細掌握脂肪的層次，精準抽出脂肪，並保留適當的皮膚厚度，以降低術後皮膚鬆弛現象。｣在精雕抽脂術進行前，必須仔細規劃手術範圍和流程，除了馬鞍部的脂肪之外，還要考量到周邊脂肪的分布，精細雕塑整體脂肪讓整個線條趨於一致，打造理想中的曲線。

大腿外側靠近臀部的｢馬鞍袋｣，公認是最難消除的脂肪塊(淨妍醫美集團提供)

現今市面上有很多抽脂術式的選擇，消費者術後滿意度也都很高。例如橘皮情況嚴重，可以考慮用威塑超音波抽脂進行脂肪雕塑；若是想要自體脂肪移植，則可以考慮水刀抽脂增加脂肪存活率。但殷紹閔醫師特別提醒，做完溶脂或抽脂手術後，一定要穿塑身衣，曾經有動手術但術後卻不穿塑身衣的案例，手術後皮下多餘的脂肪會被吸出，皮膚和肌肉變得鬆動，如果這時候不穿塑身衣進行加壓止血，可能會造成身體局部血腫或水腫等併發症，是非常危險的。

琳琳經過精雕抽脂手術後線條恢復理想，解決了長久的困擾(淨妍醫美集團提供)

選擇合身但不緊身的塑身衣能達到壓迫止血的效用，同時也限制組織水腫的空間，減少腫脹程度，讓皮膚均勻受力。大約手術一周後可以做一些簡單的伸展，消腫更明顯後可以加入輕度按摩。現代抽脂技術發達，選擇專業優質的診所及醫師、針對自身需求採取最適合的治療方案，並做好術後照護，才能安全地擁有理想中的完美曲線。而琳琳在殷紹閔醫師進行精雕抽脂手術之後，雙腿也變回年輕時纖長筆直的線條，不僅合身版型的褲子全都穿得下，自信也恢復許多。

(中時電子報)