六成高血脂患者自行停藥 醫生：心肌梗塞風險增3倍

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中華民國血脂及動脈硬化學會今天發表《最新高血脂治療認知問卷調查》，結果發現超過五成以上的確診高血脂症病人未曾接受治療；高達六成患者曾自行停藥超過七天以上。醫師提醒，若病人自行停用降血脂藥物，30天內心肌梗塞風險增加3倍，呼籲患者不要自己當醫生擅自停藥或減藥。

中華民國血脂及動脈硬化學會針對540位30歲~60歲經醫師確診為高血脂症病人進行《最新高血脂治療認知問卷調查》，調查發現國內20歲以上國人高血脂盛行率高達22.8%，平均每5人就有1人血脂超標，就連許多18、19歲的大學新鮮人，也罹患高血脂。

中華民國血脂及動脈硬化學會葉宏一教授指出，最近門診年輕高血脂患者明顯增加，幾乎都是大一新生，在接受入學健康檢查時發現血中膽固醇偏高，成為心血管疾病的候選人。

此外，調查結果指出，有59%高血脂症病人未服用過降血脂藥物。且高達71.3%病人認為靠運動和飲食可有效控制血脂，33.8%覺得高血脂症還沒有那麼嚴重，可以不用服藥。

而使用藥物的病人中，高達六成表示曾經連續七天以上未服用降血脂藥物，三成病人是因為覺得指數有下降就自行停藥。

葉宏一指出，台灣高血脂患者的三酸甘油酯及膽固醇等數值控制率不佳，不管是年輕或是中老年病人都差不多，原因就在於許多患者以為單靠運動，或是服用所謂的健康食品，就可控制血脂，但國外研究顯示，若病人自行停用降血脂藥物，30天內心肌梗塞風險增加3倍，呼籲患者不要自己當醫生擅自停藥或減藥。

(中時 )

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