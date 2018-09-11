議員爆華山分屍案無公務員被懲處 柯P：重新檢討

2018年09月11日 15:45 中時 張潼

北市議員應曉薇今在市政總質詢時踢爆，華山分屍案北市府管理有疏失，事後還卸責，甚至沒有公務員、官員被懲處，「今天高爸爸就在樓上旁聽，市府要不要向家屬道歉？」市長柯文哲則立即要求副市長鄧家基，將原本懲處案拿回來，重新啟動檢討，另市府也要對管理不良向家屬道歉。

應曉薇指出，都市更新處的考績會關起門來開，官官相護，「你沒錯、我沒錯，都不用懲處！」但事實是如此嗎？實際上，華山小木屋就是個建築物而不是攤棚，但更新處卻在回覆監察院的公文中，引用《臨時性建物管理辦法》第6條，試圖將小木屋解釋為攤棚，且小木屋4月動工、5月就開始使用，更新處還說使用的時間點在6月。

應曉薇還說，司法院跟市府的條款，場地內不可以有建築、收益的行為等，結果「精釀啤酒」要賣150元，野青眾也有募款計畫，甚至有人在裡頭全裸、活動噪音與環境髒亂投訴累計28件，「你們都是瞎子是不是？」明明更新處在條款中「得令」立即停止計畫，但也從沒斷水斷電！

應曉薇痛批，柯文哲剛上任之初，會容許這樣的狀況沒有公務員和官員被懲處嗎？「現在高爸爸就在4樓旁聽，你要不要跟他道歉？」

聞言，柯文哲隨即指示鄧家基，「那個懲處案重新拿回來」，並表示針對管理不良，應該要道歉；至於應要求市府正式公文向家屬道歉，柯文哲也應事先看過更新處回覆監察院的文字，柯也都允諾。

(中時 )