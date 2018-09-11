陪伴大病初癒孩子圓奔跑夢 市長夫人陳佩琪助瑞信公益路跑

2018年09月11日 15:48 中時電子報 綜合報導

瑞信兒童醫療基金會為急重症病童募款高自付醫藥費，期待能拉他們一把，讓病兒家庭能走出經濟困境，同時，呼籲大眾更重視「兒童醫療權利」，今年訂在11月3日(六)舉辦第四屆瑞信HAPPY RUN公益親子路跑，距離報名截止日(9月30日)剩不到3週，但報名人數卻不到三分之一，為召集更多有愛民眾陪病童圓夢，瑞信邀請兒科醫師陳佩琪拍溫馨短片，並透過記者會呼籲民眾踴躍報名。

資深兒科醫師黃世傑、吳美環、楊文理呼籲參加公益路跑提升兒童免疫力

左起臺北市立聯合醫院楊文理策略長、台北市政府衛生局黃世傑局長、臺北市立聯合醫院黃哲聖兒科醫師、中華民國醫師全國聯合工會王建人醫師、瑞信兒童醫療基金會許富舜顧問醫師及資深兒科醫師黃世傑、吳美環、楊文理齊聚呼籲參加公益路跑運動提升兒童免疫力。

瑞信兒童醫療基金會11日舉辦路跑記者會，邀請深耕兒科領域的台北市衛生局黃世傑局長、台大兒童醫院吳美環院長、北市聯醫楊文理策略長，以及贊助路跑的公益品牌廠商，共同簽名、舉牌邀請民眾「關懷病童」、「支持兒童友善醫療」，「報名參加瑞信HAPPY RUN」，以行動力支持病童作公益。

台北市衛生局長黃世傑表示：「台北市政府非常重視兒童健康及醫療權益，因此支持瑞信兒童醫療基金會協辦親子路跑，期待市民朋友們能夠多帶孩子們外出走走，用運動提升兒童自身免疫力，強健身體。」本路跑活動不限於親子，只要是願意支持兒童醫療權利的朋友們，都能夠來陪伴病童一圓奔跑的夢。北市聯醫楊文理策略長也打趣地說：「這應該算是安全層級超級高的路跑，一起跑步人群裏有不少醫護人員同跑，祝福大家平平安安跑完全程，走完全程也是可以的喔，萬一途中出現身體不適癥兆，不要勉強，要立即求助。」

柯P市長夫人陳佩琪溫暖問診

瑞信路跑宣傳片拍攝片場花絮，陳佩琪醫師超親大方分享孩子的成長注意事項。

身穿白袍的溫柔醫師，親切的問著臉色不佳的小朋友「哪裡不舒服？」仔細地診斷後，開了超！特！別！的處方箋。這是兒科醫師陳佩琪，為了守護台灣兒童醫療權利而站出來拍攝公益短片，呼籲社會大眾一起捐愛心做公益，幫助這些跟生命拔河的急重症病童。影片中有三個病懨懨的孩子分別進去看診，陳佩琪醫師診斷了這三個小朋友，卻寫出了讓人驚訝，超有創意的處方箋。這是怎麼回事？當三個小朋友去領藥時，熟悉的藥包裡沒有苦死人的藥丸，抽出來卻是一張「入場券」，小朋友們一頭霧水的聚在一起討論這張「特別的藥」，才發現這是「公益路跑的入場券」，原來只要參加路跑，讓自己到戶外跑跑步、動動身體，這些因為課業壓力而睡不飽、白天無力等不適症狀就能夠改善。

小朋友們也驚喜的發現，參加路跑除了可以強健身體，還能將報名費變成捐款幫助18歲以下的急重症病童，在運動的同時也捐出愛心做公益。開心的孩子們和陳佩琪醫師一起呼籲大家參加瑞信HAPPY RUN，11月3日用自己的手，拉病童們的小手一把。

身為兒科醫師的陳佩琪，在拍攝時一看見小朋友，一眼就看出是否是過敏兒，也親切的告訴小朋友的媽咪們要如何注意小朋友的發育成長，讓拍攝現場的小演員媽媽們十分受用，紛紛向陳佩琪醫師請益孩子成長的相關事情。現任臺北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科專任主治醫師兼主任的佩琪醫師非常注重孩子的生長健康，適當的運動在成長發育的過程中是不可或缺的，不但可以幫助孩子們的身體發育更加健全，也能夠適度的消耗孩子們成長的精力，讓睡眠品質變的更好。因此陳佩琪醫師同意接受瑞信兒童醫療基金會邀請，拍攝路跑公益短片，力邀民眾捐愛心做公益幫助病童的同時，也呼籲爸媽們帶著孩子一起到戶外共享親子時光。

知名小兒醫師陳世翔分享醫院實況，呼籲民眾認知「兒童的治療方式需要為兒童客製化。」林口長庚醫院兒童血液腫瘤科主治醫師，同時也是2013年瑞信兒童醫療貢獻獎新銳得獎人陳世翔舉例表示，孩子的語言表達能力發展未完善，無法理解醫師和護理師說的話，即使是大人認為簡單的一句「你怎麼了？哪裡不舒服？」孩子都無法清楚表達自己的痛處。加上孩子對陌生環境與人，容易心生恐懼，對任何的醫療處置最常見的反應就是直接抗拒，無法順利配合。

一個在大人病患可以很快診斷完的動作，通常在孩子身上要拆成兩次或是更多次，才能完成。這就是為什麼診療小病患要比成人病患費時費事的原因，而這亦是瑞信兒童醫療基金會在兒科推動友善醫療的精神─在可能的範圍內，同理孩子的情緒，不能一味為了效率強力執行，應兼顧孩子的心靈感受而需量身打造屬於孩子們的友善治療方式。

瑞信HAPPY RUN公益路跑 12歲以下報名孩子有加碼禮(小康軒兒童完賽禮)

瑞信的年度路跑HAPPY RUN即將在11月3日舉辦，今年首度移師台北市馬場町紀念公園，也挑戰帶著身體狀況許可的急重症病童一起路跑，活動名額開放1500人，希望大眾能夠多多支持公益做愛心。公益廠商們提供了高達15萬的抽獎獎品，回饋支持兒童醫療權利的民眾，基金會邀請孩子們能本著「同理心」，對生病中的孩子表達關懷，伸出小手拉小手，以報名參與路跑的行動力，幫助其他的孩子，瑞信特別對這些心中有愛的孩子加碼開出了兒童完賽禮，只要小朋友跑完，就可以領取專屬兒童的有趣繪本或雜誌。

瑞信成立16年來，已經幫助了上千名堅毅的急重症病童，雖然有一些當了天使，但更多的是戰勝病痛，順利長大的孩子們。瑞信希望藉著「HAPPY RUN」活動，持續號召社會大眾關懷兒童、注重兒童友善醫療，期待透過路跑需要忍耐堅持到底的精神，讓大家同理病童在抗病過程中永不放棄的意念，一齊幫助他們度過難關。目前率先揪團報名的企業有實威、一之軒、小康軒、瑞軒，但是報名人數還是遠遠不足，期待大眾多多接力報名。

(中時電子報)