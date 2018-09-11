打臉「三點期許」！李富城嗆：賴神的氣象團隊呢？

賴清德要氣象局做最正確預報 李富城回嗆：改用自己的團隊嘛。（圖/翻攝自賴清德 臉書）

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中時電子報
做最正確預報！李富城嗆賴不尊重專業。（影/中視新聞YouTube）

行政院長賴清德昨率領經濟部、水利署等官員視察氣象局，對氣象局提出三點期許，包括最正確的預報、最即時的預報、最全面的服務。對此，資深氣象主播李富城不以為然，認為賴清德根本是在否認氣象局，不是好意的提醒，並在臉書嗆聲「賴神，你不是在台南養了自己的氣象團隊」？網友也紛紛留言狠酸。

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賴清德視察中央氣象局，期許氣象局能做到三點。第一，做最正確的預報，不管颱風路徑、雨量下在哪，都能提供最正確的預報；第二，提供最即時的預報，氣候變遷愈來愈嚴重，瞬間差異很大，希望氣象局掌握每一分鐘變化，將訊息及時提供社會應用；第三為「最全面的服務」，氣象資料不僅提供政府參考，士農工商無論陸地、山上、海上都需要，也要兼顧各行各業民眾。

賴清德這一句做最正確的預報，傳入氣象專家的耳裡恐會覺得刺耳，李富城在臉書上也發表看法，向賴清德喊話：「賴神，你覺得氣象不準，你不是在台南養了自己的氣象團隊，請你將你的氣象團隊帶進行政院，請你的氣象團隊做出最正確的氣象預報」。李富城也在中視新聞的電訪中回應，賴根本是在否認氣象局，反酸賴「既然覺得氣象局不好，你就用自己的團隊嘛」。

網友見了李富城的PO文，也紛紛加以痛批，「把專業拿來當卜卦的哦...」、「賴皮鬼還真的以為自己是神」、「賴自己猜對變神猜錯變人，現在要拱氣象局當神」、「這麼專業這麼期許，乾脆氣象局長賴神來當看看好了」、「真是幹話全才，連科學領域都要來幹話一下」。

(中時電子報)

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