中市豐原區豐勢路一段路平明啟動 9月下旬完工

2018年09月11日 16:00 中時 盧金足

台中市政府建設局近日在豐原區啟動多處路平工程，包括豐原大道七段、花博葫蘆墩園區周邊道路、通往石岡及新社的坪頂巷、南坑巷等，12日將啟動豐原火車站前豐勢路一段路平，若天氣條件許可，可望於9月下旬完工。

台中市府建設局長黃玉霖表示，豐勢路一段位於豐原火車站東側，往南連接豐陽路、向陽路，往東銜接台3線，途經豐原火車站及站前花博接駁轉運站，是通學通勤交通樞紐。因為豐原市區發展蓬勃，長年來管線單位挖掘頻繁，影響路面平整；為此，市府納入路平專案改善。

豐勢路一段路平工程分為4部分，豐勢路一段，施工範圍自圓環北路二段至豐勢路一段147巷，總長約485公尺；明仁街，施工範圍自豐勢路一段至東仁街，總長約95公尺。

豐勢路一段，施工範圍由東仁街至向陽路，總長約160公尺；豐陽路，施工範圍自南村路至向陽路，總長約180公尺。

黃玉霖指出，路平專案施工重點包括孔蓋下地減量、人孔蓋調平、既有路面線形與坡度洩水調整，同時將標線抗滑係數由一般標準的45BPN提升至65BPN以上，以降低因標線濕滑造成的交通事故率。

豐原山城近期路平工程包括豐原大道七段1.32公里；花博園區周邊三環路、文昌路、豐北街、五權路及豐原大道一段兩側道路總計3.01公里；豐勢路一段0.645公里。

加上運用向交通部公路總局爭取的8000萬元前瞻計畫預算，施作坪頂巷、南坑巷及東陽路總計13.646公里，合計18.621公里，多數工程將於9月完工。

黃玉霖表示，市府除了推動豐原葫蘆墩展區的花博建設，也全力推動路平專案，希望讓市民享有高品質的道路，及更透過2018台中世界花卉博覽會，讓大家看到豐原葫蘆墩之美。

(中時 )