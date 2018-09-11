西湖至黃山僅需90分 陸杭黃高鐵12月通車

即將在年底通車的杭黃高鐵，目前設定時速僅為250公里。（圖/中新社）

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中時電子報

據澎湃新聞報導，繼通往香港的高鐵即將全線暢通之際，浙江一帶也傳新路線試車的消息，連結杭州與安徽黃山之間的「杭黃高鐵」，今日從杭州東站出發、開始進行為期2至3個月的全線測試，若一切順利，預期在今年12月底前能通車。讓未來旅客最快能在1.5小時內，連結西湖與黃山這兩大景點。

貫通！中國又一最美高鐵線運營倒計時！

從2014年開工、砸下約365.5億人民幣（約1,640.6億台幣）的預算，杭黃鐵路東起浙江杭州、西至安徽黃山，線路全長265公里（浙江境內185公里，安徽境內80公里），全線共設10個車站，其中包含新建成的富陽、桐廬、建德、千島湖、三陽等五個車站，利用既有杭州東和杭州南站，與合福高鐵共建績溪北、歙縣北和黃山北站，運行時速設定為250公里。

連結杭州與黃山的高鐵已全線鋪設完工，目前進入測試階段，若順利年底（12月）將能通車運行。（圖/新華社）

自今年3月份全線軌道鋪設完工後，即將通車的「杭黃高鐵」，將是一條沿線充滿知名風景區的鐵道線，除了起訖車站兩地外、沿線更串連起西溪濕地、千島湖、績溪龍川景區、皖南古村落西遞宏村、古徽州文化旅遊區等「5A景區」；桐廬瑤琳仙境、齊雲山風景區等50多個「4A景區」，以及十幾座國家級森林公園和地質公園，被視為一條含金量極高的黃金旅遊鐵路路線。

(中時電子報)

文章來源：最新丨杭黃鐵路今起聯調聯試！第一輛動車杭州南站出發直奔黃山

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