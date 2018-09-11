網拍兄妹買預付卡收驗證碼 賺外快涉詐欺

詐團要被害人把存摺、金融卡寄到指定超商，再通知「取簿手」到超商內領取包裹，交給詐騙欺集團，成為詐欺人頭戶。（張妍溱翻攝）

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中時

台中市警局刑警大隊以大數據分析，逮捕詐欺「車手」、「取簿手」，攔截數十件被害人存摺；一對從事網拍的李姓兄妹為賺外快，在網路結識大陸女子「小果」，幫忙購買10張手機預付卡，也代收包裹將驗證碼給對方，成詐欺共犯，警詢後將李姓兄妹、4名車手等6人依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送法辦。

警方指出，「小果」以擴展網路拍賣管道，向李姓兄妹說要多個手機門號，傳送及收取寄送包裹的驗證碼，2人申請預付卡，每張可賺240元手續費，購買10張預付卡，獲利2400元後，幫忙收驗證碼後，每收5至10筆驗證碼，能獲利1000至2000元，兄妹共獲利約2萬多元。

「貪小錢，1年僅賺2萬元！」警方逮捕李姓兄妹，2人辯稱，1年來才賺到2萬元，不知道「小果」竟是詐團幹部，李男還將自己的網拍帳號，以600元賣給「小果」使用，淪為詐騙人頭。懊悔自罵：「受人利用憨大呆！」。警方說，「小果」以「猜猜我是誰」誘騙被害人匯款至人頭戶，由車手領贓款。

「小果」另在網路廣告，急需錢的人，把存摺、金融卡寄到指定超商，誆騙還款方式須每月將錢匯入自己銀行存簿，再由借貸公司利用提款卡提錢，一本存摺匯入本金，另一本匯入利息。「小果」再通知「取簿手」到超商內領取包裹，交給詐騙欺集團，當為詐欺人頭戶。

(中時 )

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