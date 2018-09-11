美打臉阿富汗虐囚調查 外媒批：雙重標準

2018年09月11日 16:15 中時電子報 吳映璠

國際刑事法院（ICC）欲對美國在阿富汗的戰爭罪行展開調查，美國白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）10日嚴正指責ICC此舉將嚴重侵犯美國主權，並威脅祭出制裁。英國《衛報》（The Guardian）評論，波頓的言論彰顯美國總統川普持續蔑視世界秩序，不過同時也認為ICC的權力將更為弱化。

美國白宮國家安全顧問波頓抨擊國際刑事法院侵犯美國主權

衛報分析，川普政府一直以來相當輕蔑國際秩序，波頓的言論恰恰彰顯了川普團隊欲終結ICC、甚至是整體國際司法制度的企圖心。

衛報批評美國在ICC審理案件上有著雙重標準，如果事件涉及美國利益，華府當局的態度就顯得相當積極。

ICC過去已多次被抨擊僅調查貧窮或是影響力較小的國家所犯下的罪刑，不過近年這種情況已有所改善。ICC首席檢察官法圖•本索達（Fatou Bensouda）自2012年上任以來，便開始對美軍在阿富汗的戰爭罪行展開調查，逼迫華府當局針對虐囚、非法屠殺等事件提出解釋。

不過報導也分析，如果美國真的對ICC施行制裁，恐大幅削弱ICC在國際社會的公信力，包括南非在內等非洲國家將持續醞釀退出該組織，其他非成員國如緬甸、俄羅斯等也可能拒絕配合調查。

波頓10日嚴正斥責ICC危險、不負責任，並表示如果ICC執意針對美軍及有關人等在阿富汗所犯下的罪刑起訴，美國不排除祭出嚴厲制裁。

事件起因於2017年，ICC首席檢察官本索達要求對美國在阿富汗所犯下的戰爭罪行展開全面調查，波頓指阿富汗當局及其他會員國並未做出此等要求，他認為ICC行為已嚴重威脅到美國主權以及美國國土安全，同時指控法院對於戰爭罪的定義不清，在渾沌未明的情況下就將司法審判權伸進美國內部，無法有效嚇止此類罪刑再次發生。

他嚴正聲明，美國決不會配合ICC的調查，也不會提供任何協助，未來更不可能加入ICC，美國要讓這個組織自我終結。

ICC於2016年出具報告，指出美軍及中央情報局（CIA）在2003至2014年間可能涉及虐囚等戰爭罪，其中受虐人囚至少達61名。

(中時電子報)