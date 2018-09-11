車禍昏迷20多天 警員蘇耘廷才清醒就想上班

中埔分局警員蘇耘廷昏迷20多天後，逐漸恢復意識。（中埔分局提供）

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中埔分局警員蘇耘廷昏迷20多天後，逐漸恢復意識。（中埔分局提供）
中埔分局同仁紛紛在line群組按「讚」，為好弟兄加油打氣。（中埔分局提供）
（記者翻攝）

嘉義縣警察局中埔分局警員蘇耘廷8月20日駕駛巡邏車洽公，疑因天雨路滑，警車打滑自撞，蘇員當場昏迷，送醫治療後遲未清醒，中埔分局同仁不僅輪流前往打氣，還錄製110報案提醒鈴聲，每天撥放給耘廷聽，提醒他該起床「一起出勤工作」，在眾人的努力下，今11日蘇耘廷不僅恢復意識，聽到媽媽問「想不想上班？」，他秒回「想」，讓家人十分興奮，消息傳回中埔分局，同仁心情更顯振奮，紛紛在line群組按「讚」，為好弟兄加油打氣。

蘇耘廷目前住在嘉義市聖馬爾定醫院接受治療，2天前雖然眼睛可睜開，但沒辦法說話，當時院方曾說，蘇員傷到腦部深處，狀況有進步，但何時能醒無法確定，如今在中埔分局分局長王立德、2組組長陳志強及內、外勤同仁輪流前往醫院探視、加油及打氣，以及110報案提醒鈴聲的一再刺激下，今耘廷已經能說話，進步相當神速。

躺在床上的耘廷聽到媽媽問「有沒有看見？」，不僅能簡短回答「在前面」、「有啊」等幾個字，當媽媽問「想不想上班？」，他立刻秒回「嗯！想！」，更當場認出眼前的組長。中埔分局同仁一致相信，耘廷很快就能清醒，全體同仁也會繼續為他集氣、祈禱，紛喊「耘廷，加油！返回埔心家族行列。」

(中時 )

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