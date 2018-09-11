瓶裝水不保證安全！首起印尼新住民傷寒群聚

疾管署呼籲國人前往衛生條件差的城市，小心傷寒感染。（疾管署提供）

友善列印
中時

前往印尼喝瓶裝水不保證安全無虞！台灣北部出現今年首例「傷寒群聚」事件，目前1人住院、1人在家休養，個案在印尼都喝瓶裝水仍然「中鏢」，研判因為衛生習慣不良造成。

新增傷寒病例為北部1名新住民女性（指標個案），8月6日至19日與本國籍丈夫、2名兒子回印尼探親，指標個案於8月20日至30日間因腹瀉、腹悶等不適症狀3度就醫，經檢驗確診感染傷寒桿菌。

疾管署防疫醫師陳婉青表示，指標個案的大兒子在8月31日起出現輕微發燒、喉嚨痛、咳嗽、腹瀉、腹悶，因症狀持續於9月4日就醫，確診同為傷寒。因2名個案潛伏期間均曾有印尼旅遊史，研判為境外移入群聚事件。

由於2名個案沒有生食、生飲習慣，在印尼也是飲用瓶裝水，只是家中種植蔬菜，煮菜使用井水，三餐皆由指標個案在家自理，陳婉青說，不排除因指標個案烹煮餐點未落實手部衛生，或住家共用浴廁未清潔消毒，導致感染發病。

今年截至9月9日國內共11例傷寒確定病例，其中2例為本土個案，9例為境外移入個案，感染國家分別為印尼4例、印度2例，緬甸、菲律賓與柬埔寨各1例。

傷寒為腸胃道傳染病，潛伏期約8至14天（可由3至60天不等），主要透過生食或食用未煮熟、遭受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水感染，另外，蒼蠅可能散布病菌至食品。常見感染症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等。

疾管署呼籲，國人前往衛生條件較差的小型都市、村落的民眾，出國前2周可先至旅遊醫學門診諮詢評估接種傷寒疫苗。據了解，國人很少出國前施打傷寒疫苗，反而不少在台外國人前往東南亞會先在台灣接種疫苗。

(中時 )

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