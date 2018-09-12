花蓮》花蓮市第四選區市民代表 11搶7熱鬧滾滾

2018年09月12日 07:19 中時 范振和

花蓮市民代表參選人林百瑞（右）由太太陪同四處拜票 。（范振和攝）

花蓮市民代表韓林梅尋求連任，以問政實績爭取選民認同。（范振和攝）

花蓮市第四選區代表參選人11中，有4人爭取連任，7名新人加入戰局，11搶7熱鬧滾滾，傳統埋樁與網路行銷戰，硝煙四起。

第四選區（國字頭有16里）有7席代表名額（包括婦女保障1席），除了代表會主席蘇美珠、代表李振瑋、韓林梅、黃瑞文爭取連任外，吳東昇、傅國淵轉戰縣議員，而另一代表魏鈺晟未參選，因而，新人簡忠成、許文豪、陳惠卿、謝豪杰、林百瑞、陳仁治、王弘仁等7人紛紛加入戰局。

不少人說李振瑋占有現任優勢，此話一出，他更是戰戰兢兢，請出曾任市代的父親擔任競選總部主委坐鎮指揮外，也積極透過網路結合青年軍，打出「為民前鋒」的口號，希望傳統佈樁與科技戰法「雙管齊下」，能碰撞出美麗的火花。至於，蘇美珠、韓林梅、黃瑞文，實力雄厚，各擁一片天。

而新人謝豪杰是立委蕭美琴服務處專員，像鄰家大男孩，背後有花蓮縣議員參選人莊枝財力挺，實力不錯。另一縣議員參選人傅國淵則支持警界退休、目前從事餐飲業的許文豪，有基本盤。林百瑞是第九河川局退休人員，太太與3名高顏值女兒四處拜票，助力頗大。陳惠卿當選過里長，此番轉戰市代，實力不容忽視。

至於，王弘仁是543臉書社群的版主，有忠實支持群；擔任義警顧問的陳仁治想出與菲律賓總統杜特蒂合成照的點子，反毒理念意外引起菲律賓媒體注意，成功創造話題；簡忠成曾選過「主字頭」13里代表失利，此次轉戰「國字頭」，來勢洶洶。

(中時 )